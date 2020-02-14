Младшая сестра звездной украинской певицы Софии Ротару Аурика рассказала о трагической судьбе певицы

Об этом пишет "ТСН"

Певица Аурика Ротару, младшая сестра народной артистки Софии Ротару, о некоторых фактах семейной жизни сестры в программе "Жизнь известных людей" (для просмотра дочитайте до конца). В частности она рассказала о об отношениях Софьи Михайловны с умершим мужем Анатолием Евдокименко.

По словам сестры, мужчина сразу влюбился в певицу, когда случайно наткнулся на ее фото в журнале. Он долго пытался разыскать звезду в Черновцах, а потом еще два долгих года добивался внимания Ротару прежде чем она согласилась сходить на свидание. Вскоре пара поженилась и уних родился сын Руслан. Вместе они создали звездный ансамбль "Червона рута".

Тридцать четыре года София и Анатолий прожили в любви и заботе, однако в конце 90-х эту идиллию нарушила серьезная болезнь.

"Толик болел долго. Он лежал в больнице. У него был инсульт. Потом еще лечили долго", - рассказала Аурика Ротару.

Через год после первого удара у Анатолия случился еще один инсульт, после чего он впал в кому. Ротару не жалела сил и средств на лечение, но в 2002-случился третий приступ, который оказался смертельным.

Анатолий умер на руках у жены. После личной трагедии певица замкнулась в себе и даже хотела покинуть сцену.

"Ее только, я так думаю, вывело из этого состояния то, что сын заставил ее работать. Не сидеть дома, плакать, страдать", - рассказала Аурика.

Ротару посвятила мужу альбом под названием "Единому". После смерти мужа, тем не менее, в прессе поползли нелепые слухи об их отношениях, что больно цепляло Софию Михайловну.

"До сих пор пишут, что вышла замуж. То с кем-то встречается", - сказала Аурика Ротару.

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