Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поздравила подписчиков с Днем святого Валентина

Звезда опубликовала пост в Инстаграм, на котором позировала вместе с мужем, пишет Politeka.net.

Звезда предстала в легком наряде бежевого цвета, а ее супруг, Александр Стоянов, был рядом с супругой в белой рубашке и джинсах. Пара была на кровати.

Екатерина откинула плед и показала свои красивые ножки. Кухар распустила волосы, и немного наклонила голову. Она дотронулась к плечам мужа и улыбнулась.

В посте Екатерина поздравила всех с праздником и рассказала о необычном "подарке" мужу. Как оказалось, красотка улетела от Александра в Берлин, а поселившись в отеле открыла чемодан и увидела сюрприз от него - коробку конфет. После этой истории звезда решила поделиться своими ТОП-5 наблюдениями о любви.

Первое, это то, что муж должен гордиться своей избранницей. Второе, это то, что в браке женщина должна быть не только женой и матерью детей, но и любовницей.

Третье - женщина должна быть не просто любимой, а НЕОБХОДИМОЙ, как воздух.

Четвертое - ваш мужчина - это, когда он считывает информацию о ваших эмоциях и внутреннем состоянии по выражению вашего лица и взгляду.

И последнее, что значит любовь для Екатерины:

"Любовь для меня — это не процесс принятия, но и умение отдавать и считывать язык любви мужчины".

В конце балерина пожелала людям любви в первую очередь к себе.

"И только тогда вам удастся обрести истинное чувство по отношению друг к другу!", - написала она.

Почти за час пост собрал примерно 3000 лайков и много комментариев.

"Катюша и Александр я вас тоже поздравляю с днём святого Валентина! Я вас очень люблю и уважаю", "С праздником ❤. Любви вечной и счастья постоянного 😘", "Happy Valentine’s Day♥️

Это нужно распечатать и повесить на зеркало, чтобы не забывать!🙈", "В воздухе бурлит сама любовь! ♥ ️😍👏", "Мудрая девочка,обажаю вас Катюшка👏👏👏🔥🔥🔥", "😻 Красивые", "Как тонко сказано. Вы гениальная женщина!", "Если бы святой Валентин узнал, что благодаря ему люди услышат от Вас, Катенька, такие слова, он бы крайне удивился🙂❤️🌷", - написали пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".