Известная украинская модель Валерия Товстолес, звезда "Женского квартала", показала новое фото с отдыха

На снимке Валерия позирует в крохотном купальнике. Она была в этот раз с распущенными волосами, а образ дополнила цветком. Товстолес облокотилась об камни на пляже, на фоне можно увидеть растительность, пляжные зонты и песок. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Известно, что Валерия отдыхала в Италии. Фанаты успели поставить более 600 лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили формы девушки и идеальную фигуру.

Ранее мы сообщали, что актриса и модель Валерия Товстолес из Женского квартала рассказала, как отдыхала в Берлине.

По словам Товстолес, она очень хотела посетить Берлин со своим женихом, участником «Лиги смеха» Андреем Лузаном.

«Классика и Урбан, Арт, и даже бомжи, словно произведение искусства. Сочетание старой и новой архитектуры, свободная молодежь, берлинская стена, открытая любовь и ночная жизнь. Огромная столица, которую стоит посещать несколько раз, чтобы точно насладится в полной мере», - прокомментировала девушка свой визит в немецкую столицу.

Сообщалось, что 24-летняя звезда "Женского квартала" Лера Товстолес обладает хорошим чувством юмора, предлагая поклонникам посмеяться вместе с ней над неудачным фото.

Красавица поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Девушку засекли, когда она стояла на сцене с коллегой. На ней мини-платье черного цвета с блестками и изящные босоножки такого же цвета. Взору открывается прекрасный вид на стройные ножки звезды. Однако, на лице артистки, в отличие от ее коллеги, вовсе не лучезарная улыбка, а выражение усталости и недовольства. Лера решила все же выложить фото и посмеяться вместе со всеми над выражением ее лица.

Напомним, блондинка из "Квартала 95" поразила естественной красотой вблизи

Также Politeka сообщала, что звезда "Квартала 95" в колготках засветила пикантные места

А еще Politeka писала, что звезда "Квартал 95" показала, как выглядела до популярности



