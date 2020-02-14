Известная украинская модель Валерия Товстолес, звезда "Женского квартала", показала новое фото с отдыха
На снимке Валерия позирует в крохотном купальнике. Она была в этот раз с распущенными волосами, а образ дополнила цветком. Товстолес облокотилась об камни на пляже, на фоне можно увидеть растительность, пляжные зонты и песок. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Известно, что Валерия отдыхала в Италии. Фанаты успели поставить более 600 лайков и написали несколько комментариев, в которых хвалили формы девушки и идеальную фигуру.
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Ранее мы сообщали, что актриса и модель Валерия Товстолес из Женского квартала рассказала, как отдыхала в Берлине.
По словам Товстолес, она очень хотела посетить Берлин со своим женихом, участником «Лиги смеха» Андреем Лузаном.
«Классика и Урбан, Арт, и даже бомжи, словно произведение искусства. Сочетание старой и новой архитектуры, свободная молодежь, берлинская стена, открытая любовь и ночная жизнь. Огромная столица, которую стоит посещать несколько раз, чтобы точно насладится в полной мере», - прокомментировала девушка свой визит в немецкую столицу.
Сообщалось, что 24-летняя звезда "Женского квартала" Лера Товстолес обладает хорошим чувством юмора, предлагая поклонникам посмеяться вместе с ней над неудачным фото.
Красавица поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Девушку засекли, когда она стояла на сцене с коллегой. На ней мини-платье черного цвета с блестками и изящные босоножки такого же цвета. Взору открывается прекрасный вид на стройные ножки звезды. Однако, на лице артистки, в отличие от ее коллеги, вовсе не лучезарная улыбка, а выражение усталости и недовольства. Лера решила все же выложить фото и посмеяться вместе со всеми над выражением ее лица.
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