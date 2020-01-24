Известная украинская юмористка Валерия Товстолес, звезда "Квартала 95", показала новый образ в колготках и пиджаке

На фото Лера позирует в темном пиджаке и колготки со стразами. При этом она легла на пол и выгнула спинку. Волосы у Товстолес при этом развивались от ветра, ну или она их в этот момент отбросила назад. На фоне не было ничего, что дает повод предположить, что был изменен фон в фоторедакторе или изначально такой был выбран. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Возможно ли нам украинцам задумываться о таких важных вещах, как экология?) Франция была, кстати, первой страной, которая отказалась от пластика. А в Швеции из мусора делают золото.

А осознанное потребление? Как оно возможно, когда мы видим гардеробы звезд и пускаем слюни. Я себя уже не пускаю в ТЦ. Все заказываю в интернете. Хоть так я могу себя уберечь от лишних трат. Вот иногда смотрю на свою квартиру и понимаю, что для существования мне бы хватило мало, все остальное жадность и хлам", - написала знаменитость о проблеме мусора.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Какая же ты красивая", "эмм, Как-бы нет, ну вот вообще", "Ну наконец-то".

Ранее мы сообщали, что Звезда "Квартал 95" показала, как выглядела до популярности.

На своей странице в соцсети девушка опубликовала архивные фото и рассказала о том, как начинался ее путь к славе.

Она позирует в купальнике, на обложках модных журналов, на подиуме, демонстрируя красивую подтянутую фигуру и умение подать себя перед камерой.

24-летняя Лера начала работать с 13 лет.

"Я раздавала листовки сначала за 6 грн час, потом 8, потом 15, а потом на улице меня встретил парень и порекомендовал модельное агентство. С 15 лет я ходила в модельную школу, потом уже работа с 16 лет на местных показах в Днепре", - написала девушка под фото.

Напомним, звезда "Квартала 95" забыла надеть белье под смелое платье

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