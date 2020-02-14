Известная украинская певица Анна Седокова показала новое совместное фото с Янисом Тиммой

Янис на фото сидит на полицейском мотоцикле марки "БМВ" и держит одной рукой руль. Седокова при этом села на него, обняв за плечи, а он ее взял за талию. Анна была в черной куртке и чулках или чем-то подобном. Тимма позировал в черной одежде. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если честно, то было у меня в жизни разное, но я ни на секунду не жалею!

Ведь самое ценное, это опыт и фотки, которые никому нельзя показать. Кто хочет именное поздравление сегодня подруге, девушке или парню?", - написала Седокова предложив в комментариях признаваться в любви.

Фанаты успели поставить более 60 тысяч лайков и написали множество комментариев под фото.

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным на светском мероприятии, прошедшем вчера вечером. На представленном в Инстаграм видео певица позировала в черном облегающем платье с декольте, которое открывало ее грудь.

Сообщалось, что Седокова едва удержала грудь в тесном лифчике, озадачив видом.

В этот раз артистка решила сразить небольшими роликами в разделе Стори, сверкнув новой прической и естественным видом в одном черном топе. К слову, подобные видео от Анны в последнее время стали редкостью, поскольку несколько недель звезда активно занималась своим новым увлечением, всячески хвастаясь в Инста-Стори образами в разных спортивных костюмах.

Напомним, "беременная" Седокова взбудоражила новым видео с подружками

А еще Politekka писала, что Седокова похвасталась первым "беременным" кадром вместе с молодым любовником

Также Politeka сообщала, что "беременная" Седокова похвасталась жаркими поцелуями с молодым любовником



