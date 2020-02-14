Известная украинская певица Даша Астафьева показала совместное фото с DJ Старковым
На фото Даша позирует в черном платье с огромным декольте и обнимает Старкова за шею, а второй рукой держит бокал с шампанским. Волосы в этот раз Астафьева решила оставить распущенными. DJ был в костюме тройка с бабочкой и круглыми очками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли написать комментарии и поставить лайки, так как Астафьева опубликовала снимок в сторис Инстаграма.
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Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Даша Астафьева и звезда "Топе-модель по-украински" Соня Плакидюк показали совместный снимок.
На фото Даша и Соня позируют в одном купальнике. Астафьева при этом выгнула спинку и показала свою главную гордость над водой. Девушкам так хорошо было, что они закрыли глаза и запрокинули головы. Звезды позировали в бассейне, где вместе провели время.
"«Влажная Мякотка» на гастролях в райских местечках. Как видите — помогло!", - написала Соня под фото.
Фанаты успели поставить более 13 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Какие прекрасные кошечки", "Одна река была как белый день, другая чёрная как ночь... а а аааааууу))", "Котусики", "Вы такие разные,но одновременно очень красивые!", "Накупались", "Любовная любовь", "Ух какие красивые".
Сообщалось, что Астафьева ошарашила внешним видом в кислородной маске, фото взорвало сеть.
Астафьева позировала в белой одежде, лежа на койке. На лицо была надета кислородная маска с присоединенной трубкой для воздуха. Даша смотрела прямо в камеру, когда снимала себя. Волосы певица решила собрать в хвост в этот раз.
"Сегодня, второй день прохожу полезные и красивые процедуры", - написала Астафьева, рекламируя медицинский салон красоты.
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