Известная украинская певица Даша Астафьева показала совместное фото с DJ Старковым

На фото Даша позирует в черном платье с огромным декольте и обнимает Старкова за шею, а второй рукой держит бокал с шампанским. Волосы в этот раз Астафьева решила оставить распущенными. DJ был в костюме тройка с бабочкой и круглыми очками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии и поставить лайки, так как Астафьева опубликовала снимок в сторис Инстаграма.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Даша Астафьева и звезда "Топе-модель по-украински" Соня Плакидюк показали совместный снимок.

На фото Даша и Соня позируют в одном купальнике. Астафьева при этом выгнула спинку и показала свою главную гордость над водой. Девушкам так хорошо было, что они закрыли глаза и запрокинули головы. Звезды позировали в бассейне, где вместе провели время.

"«Влажная Мякотка» на гастролях в райских местечках. Как видите — помогло!", - написала Соня под фото.

Фанаты успели поставить более 13 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Какие прекрасные кошечки", "Одна река была как белый день, другая чёрная как ночь... а а аааааууу))", "Котусики", "Вы такие разные,но одновременно очень красивые!", "Накупались", "Любовная любовь", "Ух какие красивые".

Сообщалось, что Астафьева ошарашила внешним видом в кислородной маске, фото взорвало сеть.

Астафьева позировала в белой одежде, лежа на койке. На лицо была надета кислородная маска с присоединенной трубкой для воздуха. Даша смотрела прямо в камеру, когда снимала себя. Волосы певица решила собрать в хвост в этот раз.

"Сегодня, второй день прохожу полезные и красивые процедуры", - написала Астафьева, рекламируя медицинский салон красоты.

Напомним, Астафьева разделась ради пикантных кадров среди снега

А еще Politeka писала, что Астафьева удивила выходкой, бросившись в кучу снега

Также Politeka сообщала, что роскошная Астафьева без штанов выгнулась в пикантной позе



