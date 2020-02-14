Знаменитость не стала стесняться своего тела

Дочь известного украинского продюсера Потапа (Алексея Потапенко) Наташа Горовая показала новое фото с отдыха

На снимке Наташка позирует в топике или купальнике, показывая себя в профиль. Волосы при этом у Горовой были распущены. На фоне можно увидеть различную экзотическую растительность и здание отеля. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Просто целуй меня", - написала Наташка под фото.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Просто целуй меня", "Это ты Кате?", "Целую, Наташа. Чик, мяу", "Красиво", "Красотка", "Ну, как-то в следующий раз", "Давай поцелую", "Шикарная", "Вау".

Ранее мы сообщали, что приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как выглядит сразу после душа.

На фото, которое она опубликовала в сториз, юная дочь Потапа позировала без одежды, обернувшись лишь белым полотенцем. Горовая прислонилась к дверному косяку губами и носом, и повернулась к камере полубоком.

21-летняя дочь знаменитости явно наслаждается своим новым имиджем с розовыми волосами. Она подписала снимок на английском: «Pinky», что в переводе означает наречие «розово».

Сообщалось, что дочь известного украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула идеальными формами в облегающем наряде.

«Пока все страдают одним челленджером, я учусь Тик Току» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Горовая позирует в облегающей майке без белья, демонстрируя на камеру сочные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Лучшая», «супер», «лучший ТикТокер», «вау, какие формы», - пишут они.

Напомним, дочь Потапа без одежды и стыда показала себя в постели

А еще Politeka писала, что дочь Потапа забыла об одежде и показала настоящую себя

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике



