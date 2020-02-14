Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" показала, как она проводит процедуры по похудению

На кадрах Слава позирует в специальной маске для лица, а также с повязкой на голове. Волосы Каминская собрала в пакет, чтобы не мешали. Певица в этот раз была без белья. После этого она показала, что происходит у нее снизу, и оказалось, что там делают что-то неизвестное при помощи какого-то прибора. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Так приятно я еще никогда не худела. Сейчас расплачусь", - подписала ролик Каминская.

Фанаты успели посмотреть видео 30 тысяч раз. Они написали еще несколько комментариев:

"Я слышала что Вы вообще поменяли ориентацию ,скажите пожалуйста стоит ли верить", "Завиду", "Глаза так блестят, Наверное все-таки волшебник, а не сказочник", "от чего ты худеешь", "Сама себе", "Как так можно, вам даже маска для лица идет. Ведьма", "Взяла сфотографироваться", "Желаю любить и быть любимой".

Ранее мы сообщали, что украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников.

На новых кадрах звезда также в излюбленной манере показала не только новый спортивный костюм, подчеркнутый ее грудь, но и своего тренера. Также певица показала. как шутливо качает пресс перед мужчиной, использовав необычный Инста-фильтр на лице.

Сообщалось, что солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская появилась на допремьерном показе фильма «Голая правда», в котором она сыграла одну из ключевых ролей.

Во время мероприятия Каминская призналась, что самой сложной сценой в фильме была сцена с Дмитрием Ступкой. По словам артистки, ее грудь расползалась в разные стороны. Об этом Каминская рассказала телеведущей Соломии Витвицкой.

Напомним, Слава из "НеАнгелов" в коротком топе показала, как нужно худеть

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