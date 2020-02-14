Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя крупным планом на новом фото

На кадре Соня себя показала по грудь. Кадр был сделан настолько крупно, что невозможно разглядеть одежду внучки Ротару. Волосы Евдокименко решила оставить распущенными. На кадре можно легко рассмотреть внешность молодой красотки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Под фото отметилась и София Ротару, которая поставила лайк публикации. Фанаты также успели поставить более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Какое шикарное фото.С праздником вас!", "Фото просто огонь", "И вас, очень красивая", "Поздравляю всех с праздником любви", "Это милый праздник для прохождения времени с любимым", "Поздравляю вас с днём рождения! Вы очень красивая девушка!", "Сиреневый цвет приближает весну".

Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новый образ на улицах Нью-Йорка.

Соня в этот раз позировала в черном пиджаке и светлом платье. Евдокименко решила не надевать под него белье. Снимок в этот раз внучка Ротару сделала черно-белым. На фоне можно увидеть большое здание, мощеную дорогу, а также несколько автомобилей.

Сообщалось, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как отдыхает.

Так на новых опубликованных фото длинноногая блондинка-красавица предстала перед публикой в соцсети в плотном свитере приглушенного малинового цвета, классической сезонной юбке и черных сапогах, также на знаменитости присутствовали аксессуары. Соня предпочитает сдержанный макияж, простую стильную укладку.

В этот раз девушка поделилась фото из кафе - она позировала с чашечкой, вероятно, чая или кофе сидя за столиком, перед ней также на столе был ноутбук и кое-что из еды.

Напомним, внучка Ротару очаровала красотой в простой одежде

Также Politeka сообщала, что длинноногая внучка Ротару сразила украинцев откровенным мини

А еще Politeka писала, что юная внучка Ротару раскинула руки в соблазнительной позе на диване



