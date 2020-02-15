История российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак с «голой» фотографией ко Дню святого Валентина получила продолжение

В своем сториз Собчак опубликовала короткое видео, на котором видно, как ее трехлетний сын Платон рассматривает распечатанную фотографию, где его мама вместе с ювелиром Яной Расковаловой и певицей Натальей Ионовой держат друг друга за обнаженную грудь.

«Тебе нравится?», – спрашивает Ксения у ребенка. Тот в ответ улыбается, однако на вопрос матери, кто на фото, отвечает трижды «Вита».

Что думают подписчики Собчак по поводу демонстрации малышу такого «шедевра, неизвестно, поскольку функции комментирования сториз в Instagram нет, однако ранее вокруг фото уже разгорелся конфликт.

Так, писатель Александр Цыпкин высмеял скромный бюст журналистки, опубликовав коллаж, на котором фото Ксении и снимок его пышногрудой супруги.

В свою очередь Собчак отреагировала на такой шаг уколом в стиле, что у жены писателя силикон, а у нее – «натурпродукт».

Ранее мы рассказывали о том, что Ксения Собчак на вечере у Яны Расковаловой во время танца засветила округлившийся животик. Сразу же поползли слухи о том, что телеведущая беременна от своего второго мужа Константина Богомолова. Однако сама журналистка это никак пока не прокомментировала.

Напомним, что Собчак взбесила россиян шуткой о коронавирусе, «Многих заразила».

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак сцепились с Бородиной из-за элитной квартиры, такого скандала еще не было: "Госпереворот".

Также Politeka писала, Ксения Собчак показала свое "истинное" лицо: "Душонка нашего царя".