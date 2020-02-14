Зірка серіалу «Свати» Тетяна Кравченко порадувала фанатів новим фото

Шанувальники серіалу, в якому актриса зіграла одну з головних ролей – Валюху Будько, уважно стежать за улюбленими акторами, і чекають новин про новомий сезон.

Тетяна Кравченко ж зараз не тільки знімається в кіно, але і грає на сцені. У своєму мініблозі Instagram вона опублікувала знімок після чергового спектаклю. На фото вона позує з подарованими шанувальниками букетами квітів.

«Обожнювана Валюха!!!», «Сьогоднішня роль була приголомшливою! Ваші очі, повні радості і доброти заряджають позитивом!)) Дякую!!! Люблю Вас дуже!», «Спасибоооо за спектакль чудовий!!», «Супер жінка👍вогонь 🔥 у всі часи!!!!!Як таку неповторну, розумну, красиву, з добрим серцем не любити!!!! Захоплююся вами як людиною, так і вашим талантищем», - пишуть в коментарях.

Не обійшлося і без згадок про серіалі.

«Тетяна красуня. Так тримати. Коли новий сезон свати вийде? Всі сезони проглянула не один раз. Добре зіграли», «І вам, Танечка, любимо вас всією сім'єю. І зараз дивимося улюблених Сватів. Спасибі вам за все», - пишуть шанувальники Кравченко.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що серіал «Свати-7», зйомки якого почалися в Мінську, може з'явитися на екранах до кінця поточного року.

У новому сезоні герої у своїх фантазіях переносяться в XIX століття, де ведуть життя поміщиків. В одному з епізодів глядачі побачать Валю та Івана Будько в юності.

Так, песонаж Тетяни Кравченко в дитинстві зіграє 12-річна українська актриса Марія Тарасова, в якій, не дивлячись на юний вік, за плечима величезний досвід - 40 ролей.

Прем'єра серіалу “Свати” відбулася в 2008 році. Тоді це була 2-х серійна сімейна комедія.