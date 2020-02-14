Федір Добронравов і Анатолій Васильєв разом працюють над створенням нового сезону "Сватів"

Про це в інтерв'ю розповів сам Добронравов, передає Собеседник.

Як відомо, кілька років тому Анатолій Васильєв невтішно відгукувався про свого колегу, але конфлікт, ймовірно, вже вичерпаний.

Глядачі тоді припустили, що Васильєв вирішив покинути проект через Федора Добронравова, який опинився на піку слави.

«Я навіть не знаю, чи буде ще продовження. І не цікавлюся. Все. З мене вистачить. «А? Шо? Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!». Я не можу так і багато разів їм про це говорив. Моє терпіння лопнуло, коли ми знімали сюжет, в якому мене садять у в'язницю. Федько прийшов мене рятувати, а сам продовжує кривлятися, як зазвичай. Заходить у відділення розв'язною ходою, дістає пляшку з кишені... Я вважаю, що саме в цей момент все повинно бути по-іншому», - сказав тоді Васильєв.

У ситуацію втрутився 58-річний Добронравов і розставив всі крапки в конфлікті зі своїм колегою по знімальному цеху.

«Люди від неробства вигадують якісь дивні історії. Чоловік вибрав інший проект — що тут такого? Ми всі працюємо. На той період у нього був якийсь художній фільм, мабуть. Він виявився для артиста більш цінний, от і все», — пояснив він.

Як відомо, зараз під Мінськом стартували зйомки нового сезону "Сватів", хоча це повинно було відбутися ще три роки тому. За словами Добронравова, зйомки були зупинені за політичними мотивами.

«Ми просто зупинили процес два з половиною роки тому з-за політичної ситуації. Але я знав, що робота буде продовжуватися. Це вигадки, що серіал закритий. Нічого не закривалося. Мені також телефонували журналісти, говорили, нібито Микола Добринін відмовився зніматися повна маячня», — впевнено заявив актор.

Він також відреагував на чутки про свою "смерть", які кілька разів поширювали в соціальних мережах журналісти.

«Пишуть, що я помер, або в лікарні лежу — вже смішно. Люди вигадують - публіка купує. Дуже багато разів писали, що у мене інсульт, що я йду з професії. Постійно дзвонили близькі, дізнавалися, що сталося. Вкрай підло і безвідповідально – складати тощо. А раптом після таких новин щось трапиться з моїми родичами або знайомими, удар, приміром», — підсумував Добронравов в інтерв'ю.

Раніше ми розповідали про те, що популярний серед українців і росіян серіал «Свати» повернеться на екрани в 2021 році. До своїх ролей повернуться всі актори серіалу, включаючи Тетяну Кравченко та Анатолія Васильєва.

Як відомо, зйомки частково пройдуть в Білорусі. Прем'єра серіалу відбулася ще в 2008 році, він швидко завоював любов глядачів завдяки чудовому акторському складу.

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