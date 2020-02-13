Російська актриса Тетяна Кравченко показала фотографію зі зйомок серіалу «Свати»

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net .

Напередодні нового сезону серіалу «Свати», увага шанувальників та ЗМІ прикута до головних акторів серіалу. Вони діляться з шанувальниками подробицями про довгоочікуваний сьомий сезон «Сватів», який, за попередніми даними, вийде на телеекрани в 2021 році.

Тетяна Кравченко поділилася свіжим фото, на якому вона в дублянці, теплих рукавицях і хустці на голові. Видно, що на актрисі професійний грим.

«Поставите лайк?», – запитала Кравченко у своїх шанувальників.

Фоловери у коментарях почали активно хвалити актрису і закидати її питаннями про серіал.

«Кращий серіал. Знімайте і 8 і 9 та 10. Мій син з 3-х років дивиться. Каже: "мамо, якщо поганий настрій, подивися Івана Степанича», «Мільйон лайків нашій улюблениці», «Російська красуня», «Як же я люблю вашу творчість. Нехай у вас все буде добре гладко», «Це моя найкраща, моя любов. тобі щастя і здоров'я вам і вашим близьким», «Правду кажуть, що жінка з роками тільки краше», «Улюблена актриса», «Тетяна Ви Чудова Актриса і Жінка!!! Я Вас обожнюю!», - пишуть шанувальники.

Але знайшлися і ті, хто звернув увагу на те, що актриса постаріла. А грим вже не приховує її вік.

«На Валюхе багато гриму але вона дуже постаріла», - пише один з користувачів мережі.

Зазначимо, що Тетяні Кравченко 66 років. На момент початку зйомок «Сватів» у 2008 році їй було 55 років. Як відомо, у серіала були проблеми, тому зйомки сьомого сезону довго відкладали. Зараз вони проходять в Білорусі, де знімають сцени в будинку персонажів Валентини та Івана Будьків.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко вразила змінами на зйомках нового сезону: "Яка жінка!".

Politeka повідомляла, що Кравченко не втрималася і видала один з секретів серіалу: "Обожнюю...".

Також Politeka писала, що на зйомках «Сватів» виникли проблеми, кадри облетіли мережа: Добронравов і Кравченко вже там.