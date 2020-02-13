Інтернет сколихнула звістка про дівчину молдавського співака, тренера шоу «Голос країни-10» Дана Балана

Всупереч поширеній думці, нею виявилася не співачка Тіна Кароль. Напередодні ЗМІ повідомили, що виконавець закрутив роман з 20-річною студенткою з Харкова Анастасією Соломахою.

Дівчина є студенткою факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені Ст. Н. Каразіна.

Анастасія захоплюється танцями, а в минулому році стала «Міс університету».

«Це просто… Це дуже класно. Я досі не можу в це повірити. Коли називають твій номер… Боже, ну це взагалі… Я думаю, воно того варте. Я дуже старалася. Я йшла до своєї мети, і нарешті то я її досягла. Це емоції, які неможливо передати, серйозно», - емоційно раділа перемозі дівчина. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз).

Дівчина активно веде сторінку в Instagram.

В соцмережах Анастасія відкрито спілкується зі своїми передплатниками. На питання «Ти була на зйомках Голосу. Що насправді відбувається між Даном і Тіною?» вона відповіла: «Роман, написаний рукою генія». Таким чином вона натякнула, що «любовний вогник» між тренерами шоу є не більш ніж задумом продюсерів.

Також джерело ЗМІ розповів, що Анастасія була з Даном Баланом на відпочинку в Буковелі та Бухаресті.

Крім того, на фото, опублікованих на її сторінці видно, як дівчина танцює в квартирі Дана Балана. Про це свідчить інтер'єр, зокрема картини на знімках.

Нагадаємо, що на початку лютого в мережу злили фото Балана з прекрасною блондинкою, "закохані".

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