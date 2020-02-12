Відомий співак Дан Балан довгий час загравав з Тіною Кароль, але нещодавно засвітився з іншого блондинкою

Нова дівчина Дана Балана скоро буде на устах у всіх шанувальників творчості співака, а також фанатів співачки Тіни Кароль. Адже зовсім недавно мережа говорила про їхній роман, що зародився ще на шоу «Голос країни».

Однак, швидше за все, чутки про відносини - це неправда. Тим більш, що Дан Балан відзначив 41-й день народження з красунею зі своєї команди Світланою Соколовою, пише Politeka.net

Відповідне фото дівчина розмістила в своєму Інстаграм.



Даний знімок неоднозначно сприйняли користувачі мережі. Люди не дуже приємно висловлювалися про дівчину, на щастя, знаходилися ті, хто заступався за красуню.

«І шо люди такі злі, дурні, дрібні, Чорнороті і чорнодуші... Дівчинка Світланно, ти-прелесть! Бережи себе в цьому світі! »,« Красива талановита пара »,« Ех Свєтка, даремно ти це зробила .... Зараз поллється багато бруду ... і ти відчуєш на собі "справжнє" обличчя публіки !!! Навіть якщо ти нічого поганого і не хотіла зробити ... »,« Дан і Тіна створені один для друга😍😍😍. А ти йому зовсім не підходиш », - написали користувачі мережі.

Пропонуємо переглянути фото Соколової нижче.

Нагадаємо, що Дан Балан засвітився в обіймах цієї ж красуні в компанії друзів.

Артист, мабуть, втратив інтерес до Тіні Кароль. Він показав фото з корпоративу, на якому у всю притискався до Світлани Соколової.

Користувачі мережі також по-різному відреагували на пост артиста.

«Яка блін Тіна ?????? обалдеть, люди в казки вірять. Сходіть на зйомки і подивіться, що ваша Тіна Дану не потрібна. Він на неї навіть не дивиться », - написав один із небайдужих українців.

Раніше ми писали, що Дан Балан схвилював своїх фанатів новим фото на порозі нового етапу проекту. На знімку співак позував в студії в бордовому костюмі і з масивним перснем на пальці. Балан завмер з підозрілим пращурами і вказував пальцем на щось, що знаходиться за кадром.

У пості співак запропонував обговорити, що буде далі на проекті.

Однак людей також більше цікавило, як там Тіна Кароль.

«Головні фаворити це ви з Тіною», «Як там Тіна ???», «дан, вся твоя команда-мої фаворити! впевнена, що ти переможеш в цьому сезоні! »,« Як це Дракула змінив свій чорний прикид, на бордовий? »,« Вау яке фото а на що показуєш? »,« Так фаворити вже є »,« Ваууу, Дракула в грі) », - написали користувачі.

Нагадаємо, що майбутнє Тіни Кароль з Даном Баланом нарешті розкрито

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