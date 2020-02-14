35-річна українська співачка Тіна Кароль несказанно порадувала численних шанувальників, зробивши фото у жанрі ню

Як передає Politeka.net, співачка в День святого Валентина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram пікантним знімком, на якому постала в бюстгальтері бежевого кольору. Артистка прийняла звабливу позу: вона сидить на підлозі студії, зігнувши одну ногу в коліні так, що стає загадкою, а чи є на ній трусики? Кароль відкинула голову назад, заплющила очі й прочинила ротик, ніби завмерши в момент насолоди. Розпущене волосся розсипалося на її плечах і грудях. Примітно, що цього разу Кароль вирішила відмовитися від своєї коронної червоної помади: макіяж артистки наближений до природнього і виконаний у рожево-коричневих тонах.

Неймовірно звабливе фото здатне розворушити навіть статую. Шанувальники, які звикли бачити Тіну в шикарних вбраннях, радіють, що, нарешті, дочекалися від неї "ню". За лічені години знімок лайкнули більше 36 000 людей.

"Відвал всього, якщо чесно. Відчуваю себе дуже лесбіянкою"

"що ж, буду брудної грішницею, нічого вдіяти не зможу"

"От як нині вітають з 14 лютого))"

"Що за се*с з ранку раніше?🔥 Зі святом"

"Оууууу Тіна 🔥🔥🔥🔥Можна осліпнути?🙈"

"Яка гарнаааа🤤😍"

"Огогого😍"

"Круте фото - абсолютно відсутнє відчуття статичності. Створюється відчуття, що Тіна танцює, а не позує. Круто🔥"

"власне,ми дочекалися ню"

"Господи, як гарно♥️"

Раніше ми повідомляли, з осені минулого року в мережі ходили чутки про можливий роман Кароль з її колегою по шоу "Голос країни", 41-річним молдавським співаком Даном Баланом. То і діло користувачі "смакували" їхні погляди, посмішки, ніжні доторки під час спільних виступів... Самі артисти не спростовували, але і не підтверджували домисли про їх романтичний зв'язок, зрідка підливаючи масла у вогонь. Як, наприклад, з недавньою історією, коли Кароль ніби приревнувала Балана до однієї з учасниць кастингу. Вона так і сказала під час ефіру: "Ну так, я ревную, так...", подивившись з посмішкою на Балана.

Проте, днями стало відомо ім'я дійсної коханої співака. До розчарування тих, хто щиро сподівався на їх можливий роман, обраницею Балана стала аж ніяк не Кароль, а 20-річна студентка із Харкова Анастасія Соломаха. У мережі з'явилися фото юної пасії артиста.

Дівчина навчається на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені Каразіна, також захоплюється танцями, а в минулому році стала «Міс університету».

Нагадаємо, що на початку лютого в мережу злили фото Балана з прекрасною блондинкою, "закохані".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пригорнулася до знаменитого українцю, Балану пора ревнувати: «Непогана пара».