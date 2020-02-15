Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что выступает против уколов красоты

Об этом звезда рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. По словам Собчак, она никого не осуждает, но сама не хочет делать уколы красоты.

«Никого не осуждаю, но на мой вкус лучше потратить деньги на классного косметолога и спорт, чем на бесконечные филлеры, которые потом обвиснут((( ну и да - лично я против татуировок. Они неизбежно устареют», - написала телеведущая.

Всего за два часа пост набрал более 83 тысяч лайков. Поклонники разделились на два лагеря: одни поддерживают звезду, заявляя, что она и так красивая, а другие намекают ей на тот факт, что она ранее обращалась к различным уколам.

«Давно ли? А как же те филлеры и ботокс, и силикон в губки, которые ранее были вколоты? Рассосались как память о них?», «Ухоженная = красивая», «Ксения красотка и без макияжа», «Отлично выглядите, Ксения», «Спасибо Ксения за то, что остаётесь собой. Это важно», «Ксения, вы как дорогой коньяк. С годами все лучше и краше!», «Что не делай, все равно страшная ты Ксюха», - пишут фолловеры.

Напомним, что на днях Собчак запостила на своей странице откровенный снимок с подружками. На фото с отдыха телеведущая с певицей Глюкозой и светской львицей Яной Расковаловой сидят раздетые по пояс и прикрывают руками друг другу грудь. Отметим, что снимок вызвал фурор в сети.

Ранее мы писали, что Собчак с растрепанными волосами, без макияжа записала ролик в машине. На видео звезда кривляется под песню группы «Технология».

«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», - подписала Собчак видео.

Как известно, Собчак любит эпатировать публику, поэтому регулярно выкладывает фото без макияжа. Артистка привыкла, что ее внешность постоянно критикуют, поэтому избрала путь, когда смеется над ней сама.

Напомним, что Ксения Собчак безжалостно прошлась по внешности Канделаки, скандальные кадры: «Выглядит…».

Как сообщала Politeka, скандальная Собчак показала маленькому сыну недетские развлечения с подругами: "Тебе нравится?".

Также Politeka писала, что Ксения Собчак без одежды показала взрослые игры с подружками: "Ух, горячо".