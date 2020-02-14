38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак розбурхала відвертим фото з подружками в День святого Валентина

Як передає Politeka.net, знаменитість поділилася у своєму мікроблозі в Instagram сміливим знімком, ступінь розпусти якого зашкалює. У кадрі ми бачимо трьох красунь топлес, що сидять на морському березі на колінах. З одягу на них тільки парео. Ксенія постала посередині. У блондинці зліва користувачі впізнали співачку Глюкозу.

Особливо сколихнула публіку пікантна деталь: дівчата прикривають груди одна одної руками.

"Відчайдушні і зневірені" ... #моявалентинка ❤️❤️❤️", - підписала кадр Собчак.

Фото викликало переполох в мережі. Одні коментуючі прийшли в захват від вогняних красунь, інші накинулися на Собчак, обговорюючи її бюст і зовнішність в цілому.

"🔥🔥 вогнище !"

"це Чоловік фоткав -Костік Богомолов ! Любитель він -голих на сцені👍 і поїдання кака...шек🤣😍😂Круті Собчак+Богомолов 🙊"

"Ох, ні хріна собі!!!"

"Ниччо такі... Хвилі накочують )))"

"Хороооооша валентинка 🔥"

"Серіал пора про вас знімати )) велика трійця) сис**ісі назвемо ))))🤣🤣🤣🤣🤣🤣"

"Одна з грудей втекла)"

"У Ксенії найкрасивіші груди 😍 натуральні" - "Де ви там груди побачили?"

"У Глюкози найкрутіші 🔥🔥"

"Не бачу ніякого вогню , просто 🤮"

"Собчак найстрашніша 🤦🏻‍♂️рот ще свій кривий відкрила і нафарбувала червоною помадою 🤬"

Примітно, що в коментарях відгукнулася Глюкоза, зізнавшись у любові подружкам: "Головне в житті це підтримка 😂👍🏻❤️ люблю вас мої дівчатка !"

Раніше ми повідомляли, Собчак показала себе без макіяжу, приголомшивши публіку - навіть її колишній чоловік актор Максим Віторган не втримався, щоб не залишити відгук. Так, Ксенія поділилася кадрами з авто, як "підтанцьовує" головою під старий хіт групи "Технологія". На її обличчі ні грама косметики, а на носі окуляри.

«Але не забула зробити губки «качечкою», - коментар Віторгана набрав 4600 лайків і під ним розгорілася палка дискусія.

Нагадаємо, що Собчак засвітила зайве прямо під час танців, відео злили в мережу.

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