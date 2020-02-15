Бывший муж российской телеведущей Ксении Собчак актер Максим Виторган застрял в пустыне во время катания на машине

Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Актер опубликовал в сториз видео с машиной, которая застряла в песке.

«Дорафтились», - подписал видео актер.

Но, похоже, проблема с авто была решена, потому что чуть позже Виторган опубликовал несколько ярких снимков с отдыха в Омане. Именно там он сейчас отдыхает со своей возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе. Кроме многочисленных общих фото Виторган опубликовал снимок с двумя местными детьми на рынке в Омане.

«Наладил контакт с местным населением) Вообще, оманцы выглядят очень открытыми, дружелюбными, спокойными и сдержанными. Даже продавцы на рынке. Здесь совсем другая атмосфера и другой характер отдыха нежели в эмиратах», - отметил актер.

По его словам, за неделю увидеть всю красоту этой страны нереально. Он в восторге от природы Омана и хочет вернуться сюда снова. Поклонники в комментариях отмечают, что тоже заразились идеей поехать в Оман.

«Максим, показывайте побольше, пожалуйста! Хоть Вашими глазами увидеть иной мир)», «Спасибо вам за такой интересный отзыв! Внезапно захотелось в Оман», «Ну все, влюбили в Оман, хотя до этого о нем и не думала», «Заразил! Уже в поисках отеля)», - пишут фолловеры.

Кстати, на День Святого Валентина Максим поздравил поклонников открыткой с Нино. Девушка стоит на фоне пустыни. Возможно, именно той, где застряла машина пары.

Ранее мы писали, что Виторган опубликовал откровенные фото со своей девушкой. На первом снимке Нино полулежит на пирсе на фоне воды. Максим залез сверху и обнял ее за талию. На второй сториз актер тоже изображен с Нино. На нем Нино и Максим лежат в обнимку на кровати. Нино обнимает Виторгана, а он упирается лицом в ее шею.

Напомним, что Максим Виторган после слухов о разрыве с любовницей опубликовал ее фото: «Змея».

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