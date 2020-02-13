47-річний російський актор Максим Віторган, колишній чоловік ведучої Ксенії Собчак, похвалився знімками з відпочинку зі своєю пасією в Омані

Як передає Politeka.net, Віторган поділився свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Після розлучення з Собчак, актор загорівся романтичними почуттями до 28-річної колеги Ніно Нінідзе. Разом вони відправилися на відпочинок в арабську країну. Віторган без тіні збентеження показує, як розважається з красунею, і хвалиться розкішшю готелю, у якому вони зупинилися.

На одному з останніх фото парочка позувала "на краю землі". Щаслива Ніно обняла коханого над урвищем, але Максим, як помітили користувачі, не відповів красуні тим же, а просто опустив одну руку, а другою тримався за поручень.

На іншому знімку Віторган посвітив голим торсом, з'явившись лише в червоних плавках. Також в кадрі можна помітити ніжки його коханки. Пара, очевидно, весело проводила час, відпочиваючи біля басейну.

Шанувальники досі не можуть заспокоїтися після розставання Віторгана і Собчак, хоч минув вже майже рік, і мусують цю тему в коментарях. За словами деяких, у актора "падає планка", мовляв, після Ксенії він вибирає жінок простіше.

"І як цей чоловік міг бути одружений на Собчак?🤦‍♀️"

"Планочка то падає на жаль, жінкам хочеться все краще і краще партнера, а чоловікам все простіше і простіше , це не про нього, а по життю видно"

"Ці штуки «🗿🗿🗿» на горизонті виглядають моторошно 😶😀"

"😂 Таака весела парочка;)"

"Мені здається, ви переграєте 🤦‍♀️"

"Жінка припала, а у чоловіка і рука не піднялася. Обійняти. Не природне фото"

"Класний Чоловік, ех Ксюшина голова"

"якось так все швидко..."

Тим часом Собчак, яка виховує їх спільного з Віторганом трирічного сина, вже встигла вийти заміж. Цього разу її обранцем став режисер Костянтин Богомолов.

Раніше ми повідомляли, Віторган збентежив мережу інтимним кадром з Нінідзе. Актор виклав пікантне фото в "сторіз", підписавши "підйом переворотом". Вочевидь, Максим таким чином зобразив момент, як він будить кохану.

Нагадаємо, що Максим Віторган приголомшив страшним заявою: «Руки зламали…».

Як повідомляла Politeka, Віторган після чуток про розрив з коханкою опублікував її фото: «Змія».