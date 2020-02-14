Колишній чоловік російської телеведучої Ксенії Собчак, актор Максим Віторган, проводить відпустку зі своєю новою дівчиною
Пара знаходиться в теплих краях, звідки часто публікує фото і відео, пише Рoliteka.net.
Знімки тут же розлітаються по мережі, а користувачі активно обговорюють стосунки актора зі співачкою Ніно Нінідзе.
Так, на недавніх фото пара подорожує в легких костюмах. На знімках обидва обіймаються, або Ніно позує сама. Дівчина загадково дивиться в далечінь на одному з кадрів, а на другому постає в рожевій сукні і кросівках.
Повертаючись до фото, де Віторган позує з дівчиною, можна помітити щасливу посмішку Ніно. Сам Макисм, на відміну від його супутниці, вибрав більш спортивний тип одягу.
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"Напередодні Дня всіх закоханих #МаксимВиторган і #НиноНинидзе відправилися в романтичну відпустку 🥰 В повній самотності й тиші закохані проводять час за прогулянками, розслаблюючим масажем і полуденним відпочинком біля басейну", - написано в одному з постів, присвячених парі.
За годину публікація зібрала понад 1000 лайків та багато коментарів.
"А Віторган любить страшненьких)))))", "Дуже приємна пара ❤️", "Така цікава дівчина ❤️", "Чогось він як стовп стоїть", "Класні 😍", "Вона дуже красива👍", "Без Ксюшиных грошей далеко не поїде.Не бачити йому Куршавеля і Сардинії.Печалька😔", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Максим Віторган і Ніно Нінідзе тільки минулого літа підтвердили давні чутки про свій роман.
Варто відзначити, що від шлюбу з Максимом Віторганом у Ксенії Собчак залишився син Платон, якому вже 2 рочки. Розлучення з Витроганом остаточно було оформлено тільки в червні 2019 року, після чого Ксенія відразу вийшла заміж за режисера Костянтина Богомолова.
Раніше ми писали, що блогер Олена Міро запевнила, мовляв Нінідзе закрутила роман з режисером Шотой Гамисонія, а Віторгана кинула.
Відомо, що артистка грає головну роль у фільмі Гамисонія. Саме це і послужило приводом для розриву відносин.
Більше того, з'явилася інформація про те, що артистка вагітна. Через ці обставини пара планувала зіграти весілля вже в березні.
Нагадаємо, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойну листування з нянею їх сина: «Всю ніч з…».
Як повідомляла Politeka, Максим Віторган приголомшив страшним заявою: «Руки зламали…».
Також Politeka писала, що колишній чоловік Собчак зганьбив Путіна за слова про Україну: "Як же це відмовляється?".