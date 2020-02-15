Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне

Сегодня на ее странице в Инстаграм появились фотографии с ее тренером, передает Politeka. На фото мужчина спортивного телосложения стоит рядом с Волочковой, пока она делает свой знаменитый шпагат на специальном спортивном инвентаре. Отметим, что балерина так крепко вцепилась в ленты, которые держат ее ноги, что ее «коронное па» выглядит уже не элегантно, а немного жутко. Особенно, если обратить внимание на руки артистки.

На втором фото мужчина держит Волочкову за руку, а она в этот момент стоит на одной ноге, высоко подняв вторую ногу.

«Мой блистательный партнер тренер Александр вновь со мной в дуэте. Обмениваемся опытом. Я его учу балету и растяжке, а он разрабатывает специально адаптированную программу фитнеса и упражнений именно для меня», - подписала Волочкова пост.

Несмотря на то, что долгое время комментарии к фотографиям балерины были закрыты, недавно Волочкова решила их снова открыть. Ожидаемо, на нее посыпалось множество оскорблений.

«Постоянно в одном и том же барахле, одни и те же позы», «Зачем рогатку то везде раздвигаешь?», «Господи страшно смотреть как постарела на лицо», «Отвратительно на вас сидят и расклешонные штаны и эти ваши меховые унты любимые. Да и вообще вы ужасно непривлекательная как женщина», - пишут хейтеры артистки.

Один из пользователей сети обратил внимание, что российский композитор Игорь Николаев всегда ставит лайки под постами Волочковой.

«Один преданный Игорь Николаев лайки ставит», - отметил поклонник.

Еще один фолловер артистки написал: «Настя зачем вы сами провоцируете людей на негатив? Зачем драконите? Неужели вам приятен этот поток дерьма?», намекая на то, что Волочкова снова открыла комментарии для хейтеров.

Напомним, что Анастасия Волочкова засветилась в бане с другой женщиной: "Что ты вытворяешь, Настя?".

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