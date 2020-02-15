Известная украинская исполнительница Анна Седокова поразила поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

"Привет, спишь ❤️Ну что, какой у тебя любимый момент в клипе #игристоеДетка ? Там, где я с девочками зажигаю 💃🏻или с любимым 💋? Мы тут поспорили…", - сказала она.

Обратим внимание, что обращение Седкова сопровождала снимком в откровенном полупрозрачном наряде, который эффектно подчеркивает ее формы.

"Шляпа прикольная", "огонь просто", "клевая", "На Ханну тут дуже схожа", "Девочек на твоем фоне не особо было заметно. Весь клип смотрела на розовые лосины, потом на Янчика", - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анна Седокова показала часть нового клипа к своей песни

Седокова в этот раз позировала в черной куртке и розовых штанах на первом кадре. Рядом с ней были еще три девушки. На втором кадре она уже с большим латексным поясом и белой майке или чем-то подобном, а также черных очках. В последней части она закрывает дверь машины в первом образе. Анна была в этот раз с длинными косичками, похожими на дреды.

Фанаты успели посмотреть видео более 200 тысяч раз и написали множество комментариев.

Напомним, "беременная" Седокова похвасталась жаркими поцелуями с молодым любовником

А еще Politeka писала, что Седокова сообщила о пополнении в семье и показала малыша

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