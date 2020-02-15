Известная украинская исполнительница Анна Седокова поразила поклонников новым откровенным снимком
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
"Привет, спишь ❤️Ну что, какой у тебя любимый момент в клипе #игристоеДетка ? Там, где я с девочками зажигаю 💃🏻или с любимым 💋? Мы тут поспорили…", - сказала она.
Обратим внимание, что обращение Седкова сопровождала снимком в откровенном полупрозрачном наряде, который эффектно подчеркивает ее формы.
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"Шляпа прикольная", "огонь просто", "клевая", "На Ханну тут дуже схожа", "Девочек на твоем фоне не особо было заметно. Весь клип смотрела на розовые лосины, потом на Янчика", - пишут они.
Как сообщалось ранее, украинская певица Анна Седокова показала часть нового клипа к своей песни
Седокова в этот раз позировала в черной куртке и розовых штанах на первом кадре. Рядом с ней были еще три девушки. На втором кадре она уже с большим латексным поясом и белой майке или чем-то подобном, а также черных очках. В последней части она закрывает дверь машины в первом образе. Анна была в этот раз с длинными косичками, похожими на дреды.
Фанаты успели посмотреть видео более 200 тысяч раз и написали множество комментариев.
Напомним, "беременная" Седокова похвасталась жаркими поцелуями с молодым любовником
А еще Politeka писала, что Седокова сообщила о пополнении в семье и показала малыша
Также Politeka сообщала, что Седокова ошарашила заявлением, засветив фигуру в домашнем виде