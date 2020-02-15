Такой звезду еще не видел никто

Украинская певица Светлана Лобода, давно живущая и выступающая в России, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, очень активно ведет свой аккаунт в Instagram, где выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, пишет Politeka.net

Так, Лобода показала свежее фото, на котором позирует на фоне стола в гостиничном номере.

Она надела блузку, шорты, кардиган и высокие ботфорты, и все это в черном цвете. Лобода кокетливо приподняла руки, при этом артистка не смотрит в кадр.

"Вчера были перелёты из города в город , концерты и ужины при свечах...🙈

Сегодня нас ждёт мы открываем концерт

Ты в зале? Или где ты ??????), - подписала снимок она.

Поклонники певицы мгновенно принялись комментировать увиденное, отметив, что выглядит она очень красиво.

Меньше чем за час снимок набрал около 40 тысяч отметок "мне нравится".

Как сообщалось ранее, 37-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, объявила о презентации клипа на песню "Новый Рим".

Красотка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Так, она предстала за трибуной в невероятно роскошном образе. Звезда будто готовится дать брифинг: на трибуне расставлены микрофоны, а сзади нее стоят два красавчика-телохранителя в ковбойских нарядах.

На Лободе кожаный топ черного цвета и расстегнутая блуза бронзово-золотистого оттенка, что аж виден ее плоский животик. На шее массивное украшение с синей птицей.

Комментирующие тут же принялись обсуждать внешний вид артистки и ее объявление. За час пост собрал почти 20 000 лайков.

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