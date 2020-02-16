Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов поделился тайной отношений со своей женой Екатериной Осадчей

Как сообщает Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов – крепкая пара, успешные ведущие и счастливые родители. Они часто путешествуют вместе и делят на двоих яркие впечатления, а также обожают маленького сыночка Ивана, который, как считают поклонники звезд, похож на отца.

Они не упускают возможности публично признатся друг другу в любви и показывают эксклюзивные фото из семейного альбома. Однако в начале своих отношений они все же предпочитали держать свой роман в тайне ото всех, с чем связаны некоторые забавные истории.

На своей странице в Instagram Горбунов опубликовал нежное фото с женой, сделанное после спектакля, в котором он играл. Супруга мило обнимает Горбунова, а он держит в руках букет желтых тюльпанов.

Растроганный шоумен рассказал, что означают для него эти цветы и как любимая жена не перестает радовать его.

"Когда мы только начинали ее играть, 5 лет назад, мы с Екатериной только начали встречаться. Об этом никто не знал. Это была большая тайна. Я с нашей труппой отправился со спектаклем на гастроли Украине, и после каждого спектакля, в каждом городе, мне кто-то выносил на поклоне, на сцену-букет желтых тюльпанов !! Со словами-вам просили передать! и так семь или восемь городов! И в каждом -тюльпаны! Артисты добивались от меня правды: "Кто это тебе в каждом городе дарит такой букет". И только я знал, что это от Кати !! Она умудрялась в каждом городе кого-то находить, передавать деньги, кто-то покупал цветы, шел в театр и дарил", - вспомнил Горбунов личную историю об их отношениях с Осадчей.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая предстала в синем длинном платье. Наряд имел большое декольте, практически до пупка. Из-за нескромного выреза, немного проглядывалась грудь украинской знаменитости.

Также на юбке платья был большой разрез, благодаря которому открылась стройная длинная ножка Кати.

Напомним, Осадчая без макияжа поразила видом на борту самолета.

Как Politeka писала, что ненакрашенная Осадчая удивила пилотов самолета, от звезды такого не ожидали.

Также Politeka сообщала, что Осадчая превратилась в роковую женщину и показала, чем соблазняет Горбунова.