Українська телеведуча, модель Катя Осадча покрасувалася в незвичайному вбранні

Телеведуча часто ділиться знімками, позуючи в різних локаціях, пише Politeka.net. Так, кілька годин тому красуня позувала в мережі кінотеатрів "Оскар".

Модель з'явилася в топі золотого кольору. Наряд обтягнув її груди. Незвичним крій топа був тим, що кінці тканини, що прикрашає його, спускалися до щиколотки Катерини.

Чорні короткі штани трималися на талії зірки, підкресливши її стрункість. Осадча взула чорні туфлі-човники. Завершили її образ аксесуари: берет з золотистю прикрасою і великі сережки.

Виглядала телеведуча чудово, вона посміхалася і була невимушеною.

"Світський темп зростає ближче до вихідних :) ви вже готові до Дня всіх закоханих? Які останні приготування? 😎❤️", - підписала фото Осадча.

За 11 годин пост зібрав майже 14 тисяч лайків та багато коментарів.

"З святом всіх!!! Любові, щастя і благополуччя!!! Катерина, завжди захоплююся Вами, чудо, яка гарна)))❤️🍸", "Дуже гарна і стильна) )))", "Куплю собі коханій полуничку в шоколаді і рожеву кульку сердечком ! Сяду в свою теплу машину і поїду на затоку помилуватися природою ....💖", "Красуня", "Ніяк, поцілую рідних, близьких, на словах, голосовими повідомленнями", "Приголомшливий наряд неперевершений", ""Ніяких 🙈 Взагалі не святкуємо. Як хочеться свята і прояви емоцій, то треба це робити постійно, а не чекати одного дня в році", "🌷 Фантастично 🌺 добра богиня Катя 👑 Фантастично 🌼міла! Фантастично сексуальна! Дуже класна 👍 красуня 👑🌞 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💝 "," Красуня, краща ведуча ❤️ дуже вас люблю "," дуже хороша, стильна, розумна, чарівна !!! "," дуже добре і стильно ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ "," вам пасує "," Хороша ", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча з'явилася в синій довгій сукні. Наряд мав велике декольте, практично до пупка. Через нескромний виріз, трохи прозирали груди української знаменитості.

Також на спідниці сукні був великий розріз, завдяки якому відкрилася струнка довга ніжка Каті.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу вразила видом на борту літака

А ще Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували

Також Politeka повідомляла, що Осадча перетворилася на фатальну жінку і показав, чим спокушає Горбунова