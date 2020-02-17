24-летняя украинская певица Алина Гросу обескуражила новыми фото, на которых променяла женственный и романтический стиль на более брутальный

Как передает Politeka.net, звезда поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, спрашивая мнения у поклонников по поводу ее преображения. Так, Алина предстала в рваных джинсах, кроссовках, белой майке и ветровке с ярким принтом. Певица позировала на фоне стены, разрисованной граффити, сидя на бетонных блоках.

Ради дерзкого стиля "пацанки" артистка сделала пышную прическу а-ля конец 80-х - начало 90-х, а также выбрала яркий макияж и удачные аксессуары.

"Больше ярких красок🌈 Кому уже лета и тепла?🥰 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣?", - подписала фото артистка.

Поклонники пришли в неописуемый восторг, и многие высказали мнение, что такой стиль им нравится. Менее чем за сутки пост собрал более 9 000 лайков.

"Бомба 💣"

"Крутая🔥🤘Фотки👍😍 На всех фотках, красотка😋❤️"

"Может быть воспрянешь!! "

"Лучше новую песню"

"Не привычно видеть Вас в таком образе ❤️ но шикарно 🔥😘"

"Как пацанка😅"

"Мне такой ваш стиль Алиночка больше всего по душе! Вы красотка!!!"

Ранее мы рассказывали, Гросу, отбросив всякий стыд, устроила постельную фотосессию с красавчиком - победителем шоу «Топ-модель по-украински» Самвелом Туманяном. При этом совсем позабыв о муже, бизнесмене Александре Комкове, за которого вышла замуж в прошлом году. Девушка поделилась в сети фото, где они с Самвелом лежат, обнявшись в кровати. Примечательно, что при этом оба голые.

Как оказалось, Гросу пригласила парня сняться в своем клипе «Ложь». Несмотря на то, что клип вышел еще в 2018 году, вспомнить о нем Гросу решила именно сейчас.

Также мы писали, Гросу показала кадры с поездки в Вену. В частности, на одном из них артистка предстала в черном пальто с пышным меховым воротником и черной повязкой на голове. Фото получилось волшебным, учитывая невообразимо сказочный фон.

Напомним, что шикарная Гросу соблазнила видом во всем черном: "Красотка, ням-ням".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу ошарашила новым лицом после отдыха в Европе, личные кадры: "Вена пошла на пользу".