Украинская телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников новым образом
Фотографию со столицы Австрии звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На серии снимков Осадчая позирует в шикарном красном платье с глубокими вырезами на спине и на груди. На голове у ведущей надета традиционная шляпка. Женщина позирует в шикарном банкетном зале.
«Сезон балов в Австрии. Бальную традицию в Вене поддержали и австрийские украинцы и начали #uaball. Украинский венский бал со всеми развлечениями и дебютантами в наряде с национальными элементами», - рассказала Осадчая, отметив, что она будет снимать на этом мероприятии свою передачу «Светская жизнь».
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Всего за пару часов пост собрал около 16 тысяч лайков. Поклонники артистки хвалят ее внешний вид.
«Катюша, Вы с каждым годом становитесь только краше и краше», «Красный вам идет», «Платье на 100% Ваше. Очень эффектно выглядит на Вас», «Принцесса», - пишут фолловеры.
Одна из поклонниц спросила Катю, сколько стран она посетила, и где ей нравится больше всего. Интересно, что Осадчая ответила на комментарий.
«Трудно сказать, каждая страна хорошая. Люблю Италию, Францию, туда можно ездить бесконечно и каждый раз в новые города с историей», - написала Осадчая.
Но нашлись и те, кто раскритиковал звезду, отметив, что она постоянно наряжается в разные платья и костюмы.
«А эта не знает что уже напялить на себя. как гонку организовала», - пишут недовольные пользователи сети.
Ранее мы писали, что Осадчая показала первые кадры со съемочной площадки. Элегантный образ поразил воображение поклонников, которые отметили, что стилисты не зря привнесли соблазнительные нотки в наряд знаменитости, от чего лук только выиграл.
Напомним, что Юрий Горбунов прижался к Осадчей и сделал интимное признание: "Об этом никто не знал".
Как сообщала Politeka, Катя Осадчая похвасталась шикарной фигурой в золотом топе: "Фантастически!".
Также Politeka писала, что Осадчая подчеркнула фигуру платьем с декольте: "Непревзойденная!".