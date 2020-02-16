Украинская телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников новым образом

Фотографию со столицы Австрии звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На серии снимков Осадчая позирует в шикарном красном платье с глубокими вырезами на спине и на груди. На голове у ведущей надета традиционная шляпка. Женщина позирует в шикарном банкетном зале.

«Сезон балов в Австрии. Бальную традицию в Вене поддержали и австрийские украинцы и начали #uaball. Украинский венский бал со всеми развлечениями и дебютантами в наряде с национальными элементами», - рассказала Осадчая, отметив, что она будет снимать на этом мероприятии свою передачу «Светская жизнь».

Всего за пару часов пост собрал около 16 тысяч лайков. Поклонники артистки хвалят ее внешний вид.

«Катюша, Вы с каждым годом становитесь только краше и краше», «Красный вам идет», «Платье на 100% Ваше. Очень эффектно выглядит на Вас», «Принцесса», - пишут фолловеры.

Одна из поклонниц спросила Катю, сколько стран она посетила, и где ей нравится больше всего. Интересно, что Осадчая ответила на комментарий.

«Трудно сказать, каждая страна хорошая. Люблю Италию, Францию, туда можно ездить бесконечно и каждый раз в новые города с историей», - написала Осадчая.

Но нашлись и те, кто раскритиковал звезду, отметив, что она постоянно наряжается в разные платья и костюмы.

«А эта не знает что уже напялить на себя. как гонку организовала», - пишут недовольные пользователи сети.

Ранее мы писали, что Осадчая показала первые кадры со съемочной площадки. Элегантный образ поразил воображение поклонников, которые отметили, что стилисты не зря привнесли соблазнительные нотки в наряд знаменитости, от чего лук только выиграл.

Напомним, что Юрий Горбунов прижался к Осадчей и сделал интимное признание: "Об этом никто не знал".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая похвасталась шикарной фигурой в золотом топе: "Фантастически!".

Также Politeka писала, что Осадчая подчеркнула фигуру платьем с декольте: "Непревзойденная!".