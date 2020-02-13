Українська телеведуча, модель Катя Осадча позувала в розкішному платті

Зірка продемонструвала фігуру в обтягуючому вбранні, пише Politeka.net. Катя Осадча з'явилася в синій довгій сукні. Наряд виділив форми теледіви - красиві груди і стегна.

Наряд мав велике декольте, практично до пупка. Через нескромний виріз, трохи прозиралися груди української знаменитості.

Також на спідниці сукні був великий розріз, завдяки якому відкрилася струнка довга ніжка Каті.

Дівчина виставила вперед кінцівку, показавши взуття. Як виявилося, Катя вибрала для виходу босоніжки. Варто відзначити, що довгий шлейф сукні торкався підлоги.

Завершували образ моделі різні аксесуари: на голові було видно незвичну прикрасу, а у вухах - довгі сережки з білими кульками на кінцях.

Осадча трохи вигнулась, поклавши руку на талію. Зірка посміхалася і дивилася в камеру.

"Червоний хідник Української пісні року, всі подробиці премії, та що відбувалося за лаштунками дивіться вже цієї суботи у Світському житті", - підписала знімок Катерина.

За 10 годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.

"Це нормально , що я читаю ваш напис вже з вашої інтонацією?)) виглядаєте як завжди 🔥", "Ніколи не пишу погані коментарі, і нічого не маю проти Ксенії чудова ведуча, Але я думала люди такого статусу мають за собою доглядати в 100 разів більше!! Ходити з таким відросшим педикюром це треш 🙈", "Ви чудові люди,хороші ведучі! Але... Невже у нас немає інших ведучіх? Ось Ви вже надокучили...", "Шикарна😍", "Красуня🔥", "Катюша, як завжди прекрасні. А плаття супер🔥", "Катичка,мила дівчина,ну чому то завжди хочеться сказати...дівчинка..мила дівчинка...😘", "відрослий педикюр 🙄", "Ми там були) враження суперові 👍", "Як завжди неперевершена !!!))) 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча позувала в студії, показуючи глибокий розріз на платті, який оголив її ногу. В додаток до сукні Катя вибрала довгі сережки, а її голову прикрасив обідок зі стразами.

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