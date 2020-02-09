Українська телеведуча Катя Осадча з'явилася перед шанувальниками у новому образі, вразивши своєю красою

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча популярної української передачі про зірок шоу-бізнесу і світське життя " Катя Осадча не так давно розкрила у своєму Instagram інтригу про те, який наряд вибере для нового випуску "Світського життя"

Телеведуча показала перші кадри зі знімального майданчика. Елегантний образ вразив уяву шанувальників, які зазначили, що стилісти не дарма привнесли спокусливі нотки в наряд знаменитості, від чого лук тільки виграв.

Катя Осадча вирішила не зупинятися і нещодавно порадувала ще одним незабутнім нарядом зі зйомок. Цього разу вона обрала сукню з королівського синього оксамиту, прикрашеного блискучими стразами на розрізі.

На фото ведуча зображена на тлі студійного екрану, кокетливо позуючи на камеру, вона продемонструвала глибокий розріз на сукні, яка оголила її ногу. В додаток до сукні Катя обрала довгі сережки, а її голову прикрасив обідок зі стразами.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз такого знімка. І поки Осадча дивиться в камеру, багато хто не може відірвати погляд від грайливого розрізу на сукню красуні.

"🤤🤤🤤🤤 шикарна", "Вау😍👍", "Як завжди прекрасна і спокуслива! ❤️❤️❤️👏👏👏", "Ви яка Гарнюня 😍🔥🔥🔥🔥❤️", "Ви просто супер 💖💖👍", "Катя, я не уявляю суботу без вашої подорожі", "Sexy Beine", "Обожнюю вашу програму❤️", "🌺Beautiful🌷Queen👑".

Також раніше повідомлялося, що відома українська телеведуча і журналістка Катерина Осадча порадувала шанувальників новим знімком з чоловіком, Юрієм Горбуновим.

Пара яскраво посміхалася на сріблястому тлі. Для фото Катя вибрала золотисту сукню з короткими рукавами, а її чоловік - білу сорочку, піджак та брюки. Осадча розпустила волосся і нанесла макіяж. Виглядають зірки дуже гармонійно.

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