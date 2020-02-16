Відомий український телеведучий і актор Юрій Горбунов поділився таємницею стосунків зі своєю дружиною Катериною Осадчою

Як повідомляє Politeka.net, Катя Осадча та Юрій Горбунов – міцна пара, успішні і щасливі батьки. Вони часто подорожують разом і ділять на двох яскраві враження, а також обожнюють маленького синочка Івана, який, як вважають прихильники зірок, схожий на батька.

Вони не втрачають можливості публічно зізнатись один одному в любові і показують ексклюзивні фото з сімейного альбому. Однак на початку своїх відносин вони все ж воліли тримати свій роман в таємниці від усіх, з чим пов'язані деякі забавні історії.

На своїй сторінці в Instagram Горбунов опублікував ніжне фото з дружиною, зроблене після вистави, в якому він грав. Дружина мило обіймає Горбунова, а він тримає в руках букет жовтих тюльпанів.

Розчулений шоумен розповів, що означають для нього ці квіти і як кохана дружина не перестає радувати його.

"Коли ми тільки починали її грати, 5 років тому, ми з Катериною тільки почали зустрічатись. Про це ніхто ще не знав. Це була велика таємниця. Я з нашою трупою ,відправився з виставою на гастролі Україною,і після кожної вистави,у кожному місті,мені хтось виносив на поклоні,на сцену-букет жовтих тюльпанів!! Зі словами-вам просили передати! І так сім чи вісім міст!І в кожному - тюльпани! Артисти домагалися від мене правди-"Хто це тобі в кожному місті дарує такий букет!!" І тільки я знав-це від Катрусі!! Як вона примудрялася в кожному місті когось знаходити,передавати гроші, хтось купував квіти, йшов в театр і дарував!", - згадав Горбунов особисту історію про їх відносини з Осадчою.

Раніше ми писали, що Катя Осадча з'явилася в синій довгій сукні. Наряд мав велике декольте, практично до пупка. Через нескромний виріз, трохи прозирали груди української знаменитості.

Також на спідниці сукні був великий розріз, завдяки якому відкрилася струнка довга ніжка Каті.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу вразила видом на борту літака.

Як Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували.

Також Politeka повідомляла, що Осадча перетворилася на фатальну жінку і показав, чим спокушає Горбунова.