Знаменитая певица Вера Брежнева впечатлила сеть новым видео на своей странице в сети

Как сообщает Politeka.net, Вера Брежнева смело примеряет различные образы и не боится браться за новое дело, причем делает это всегда с энтузиазмом. Ее муж, продюсер Константин Меладзе поддерживает и одобряет ее эксперименты и понимает издержки профессии.

В этот раз, украинская исполнительница Вера Брежнева, которая вслед за своим мужем перебралась на постоянное место жительства в РФ взволновала соцсети свежим видео, где показала свое новое хобби.

На видео можно увидеть, как Вера Брежнева исполняет изумительно эмоциональный и чувственный танец-контемп, который никого не оставляет равнодушным. Она сделала основной акцент на врожденной внимательности и координации, а также неприкрытых эмоциях.

Для выступления Брежнева выбрала легкое белое платье, которое не сковывало ее движений, поэтому она могла полностью оддаться танцу.

"Танец - это больше чем движения. Это история и эмоции, передаваемые телом, без слов в самое сердце. Танцы для меня - ещё один язык любви. Я никогда не училась танцевать, но в концерте хотелось выразить эмоцию именно так", - написала Брежнева в подписи к видео.

Подписчики от танца Веры Брежневой в восторге, они восхищаются фигурой блондинки и ее умением двигаться.

"Красиво❤️❤️❤️❤️", "Вера, я восхищаюсь Вами!😊", "Красиво и вдохновенно!", "Эта Богиня ещё и танцует!!! 👍", "Прекрасная история", "Вера Браво👏", "Вера, как красиво♥️♥️♥️ я даже не сразу, поняла, что это Вы🙈", "Получилось как нежная танцующая кукла👍, "Как нежно и естественно....😍", "Верочка, этим танцем Вы показали,насколько Вы чувственная натура, танец из души! Браво!♥️♥️♥️👏".

Напомним, Брежнева напугала экстремальной худобой, Меладзе не сдержался.

Как сообщала Politeka, Меладзе "выпустил своего зверя" после признания Брежневой о разводе.

Также Politeka писала, что Брежнева без белья показала "подарок" для Меладзе в бездонном декольте.