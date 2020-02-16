Экс-менеджер финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" David Axelrod (Владимир Ткаченко) рассказала свою версию, почему певец сменил фамилию

Об этом сообщает "Сегодня"

Украинский исполнитель David Axelrod (Владимир Ткаченко) попал в финал Нацотбора на "Евровидение-2020" после успешного участи во втором полуфинале 15 февраля. С его именем также оказалось связано громкое заявление.

Экс-продюсер Ткаченко Анжелика Буркина заявила в соцсетях, что артист сменил сценическое имя из-за долгов. Она открыла детали сотрудничества с артистом, пояснив, что смена имени для Ткаченка была вынужденной мерой. Сам певец ранее заявлял, что с помощью смены имени хотел увековечить память о своем дедушке.

Буркина заявила, что "много лет молчала", однако теперь решила разоблачить певца, потому что настал подходящий момент. По ее версии, для записи клипов, покупки гитары и костюмов и на другие расходы они с Владимиром брали деньги в долг. Деньги Ткаченко должен был вернуть после телепроекта "Х-фактор".

"Речь идет про 10 тысяч долларов – это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было гораздо больше! По меркам шоу-бизнеса это, вроде, мелочи, но тем не менее, это деньги, а их нужно возвращать", – написала Буркина.

Экс-менеджер певца утверждает, что была вынуждена обратиться в суд, так как Ткаченко возвращать долги не хотел и продолжал исполнять песню "Тебя выбираю", созданную на заемные деньги. Якобы мысль о том, что долги возвращать не надо певцу внушила новая продюссер.

"При этом у новоиспеченного тандема хватило наглости "крутить" созданные нами песню и клип где только можно, и презирать священное авторское право как угодно, пока я это не прекратила судебными исками", – сказала Анжела Буркина.

Напомним, что в субботу, 15 февраля, в Украине прошел второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Так, согласно результатов, дальше прошли TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

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