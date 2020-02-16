Известная украинская исполнительница Настя Каменских откровенно рассказала, что думает о возможной беременности

Как сообщает Politeka, об этом она заявила во время общения с Катей Осадчей на «Светской жизни».

«Я бы уже и родила, но не могу переносить как слон. Быть беременной – это невозможно скрыть. То есть, это через какое-то время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько – год, два, три, не знаю», - отметила она.

В то же время Каменских утверждает, что отношения с Потапом у них не обходятся без страстных моментов.

«Мы же два Тельца, мы можем поспорить. Могу сказать, что сейчас у нас настолько есть уважение друг к другу, что в нас уже не бывает такого. Иногда летела и посуда, конечно. Ну слушайте, это страсть», - подчеркнула она.

Как сообщалсь ранее, популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу.

Сегодня, в День Святого Валентина, звезда презентовала новый клип. Так, ролик на песню "Lollipop" появился на официальном канале артистки. Сама работа была представлена вместе с исполнителем Juan Magan.

Напомним, что Потап показал Каменских, засветив долгожданный "беременный" живот

Politeka сообщала, что Каменских опозорилась, засветив подростковые танцы на видео

Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом бикини показала пятую точку в откровенном виде