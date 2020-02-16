Триумфаторы Нацотбора на Евровиденья-2020 года получили резкую критику в свой адрес

Как сообщает Politeka.net, дуэт TVORCHI из Тернополя получил максимальные баллы по мнению судей и зрителей, и стал главным триумфатором второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020. Они представили композицию "Bonfire", посвященную экологическим проблемам (чтобы посмотреть видео выступления доскрольте страницу до конца).

Дуэт состоит из Андрея Гуцуляка (сануд-продюсер) и Джеффри Кенни (вокал). Они исполняют песни на украинском и английском языках.

Джеффри приехал из Нигерии на учебу. С основателем группы они познакомились случайно. Андрей подошел к нему на улице, чтобы пообщаться и подтянуть свой уровень английского.

За два года TVORCHI выпустили два альбома - The Parts и Disco Lights. Участвовали в фестивалях "Файне місто" (Тернопіль), Atlas Weekend (Киев), Ukrainian Song Project (Львов). Их песня "Believe", клип на которую сняли за 100 долларов набрала уже 949 тысяч просмотров на канале youtube, и заняла 9 место в чартах Google Play в Украине.

В сети украинцы устроили горячие споры, о том достойны ли они финала Национального отбора Евровиденья-2020 года. Многим украинцам не понравилось исполнение песни, зачастую они обращали внимание на слабый вокал солиста.

"🙏🆘 Ребята, пойте припев в такой же манере как в студийке, не надо играть голосом!!!! Песня шикарная, но не идеально звучит новый вариант!! Плз!!!!", "Надеюсь к финалу живое исполнение подтянут 🤞", "Подтянуть номер и вокал И всё, можно отправлять на евровидение", "Я лично думала что будет круто, но голос слабый, это как с Джери Хейл, розчаровали с в вокалом, а так номер классный🔥 желаю всего лучшего и конечно победы🙏", "Блин, только я слышу что, что-то не так ? Он из ритма вроде как выбивается, вокал слабый и глухой, все как то блекло. =(".

Стоит отметить, что нашлись также среди украинцев и те, кто остались в полном восторге от песни дуэта.

"Лучшие пацаны, хочу видеть не только в финале, а также на Евро", "Я в восторге! Так стильно, круто, эмоционально, мне очень нравится, наслаждаюсь каждым мгновением исполнение!", " Запоминающе! Современно! Хочется переслушивать! Музыка качает 💃 голос красивый, доработать и будет 💥 пушка! Очень крутой хит , НА ЕВРОООО🔥".

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