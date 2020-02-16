Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками» Анна Ризатдинова похвасталась стройной фигурой в спортивном костюме

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке Ризатдинова одета в спортивные лосины и топ. Одежда выгодно подчеркивает изгибы тела спортсменки и ее стройную фигуру. Несмотря на то, что гимнастка много занимается спортом, ее фигура все равно остается женственной.

«Основные качества, которым учит спорт: дисциплина, трудолюбие, самоотдача, концентрация, сила духа, ответственность, упорство, настойчивость, целеустремленность, лидерство», - написала девушка под фото.

Поклонники оценили снимок звезды. За час под ним появилось около 2000 лайков.

«Красивая», «Какая же вы красивая», «Какие изгибы», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Ризатдинова полюбилась многим украинцам по шоу «Танці з зірками», в котором она заняла второе место. Правда, Ризатдинова и раньше заслуживала на популярность, ведь завоевала для Украины бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Отметим, что во время проекта Ризатдинова была фавориткой жури конкурса Влада Ямы. Он неоднократно заявлял, что именно она заслуживает победы.

Ранее мы писали, что Ризатдинова поделилась нежным черно-белым фото, на котором она позирует в легком платье в цветочек с кокетливо приспущенными бретельками. Руки звезды сложены на груди.

«Плохая репутация? В глазах кого? Святые мне ещё не попадались», - подписала снимок Ризатдинова.

Кстати, гимнастка любит оставлять под фото двусмысленные цитаты. Однажды она опубликовала фото из повседневной жизни подписав его: «Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная ж**а. Так что меньше пафоса, господа».

Напомним, что Анна Ризатдинова приспустила платье и засветила главную гордость: "Вызывайте пожарных, срочно!".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова сверкнула роскошной фигурой в обтягивающем наряде: "Ого, как сочно".

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова блеснула шикарными формами в черном латексе: "Ого, какая!".