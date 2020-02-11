Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала сіре іспанське фото

На фото Різатдінова позує в довгій сукні в підлогу. Ганна вирішила цього разу не надягати білизну, а також спустила бретельки, таким чином оголивши плечі. На тлі можна побачити стовп, паркан, а також якась будівля та різну рослинність. Фото було зроблено в Барселоні, Іспанія. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Дуже стильно і красиво! Ну прям, все дуже круто!, "Шик", "Казка", "Як красиво", "Фото вогонь! А Ви Ганна сама спортивна красива дівчина! Я своєму синові ставлю Вас в приклад! Як потрібно працювати, займатися, щоб стати справжнім спортсменом! Спасибі, що Ви є", "Красуня".

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У себе на сторінці олімпійська чемпіонка опублікувала яскравий знімок, на якому вона з вечірнім макіяжем красується у витонченому чорному платті. Завдяки незвичайному фасоном з горловиною і голими плечима, гімнастка, у якої і так чудова спортивна фігура, виглядає ще гарнішим. На знімку дівчина підняла одну руку, щоб вигини її тіла були видні ще краще.

Повідомлялося, що відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка "Танців з зірками", показала новий образ у чорній кофтині.

Різатдінова позувала в цей раз на фоні великої картини в чорному вбранні. На ній була кофточка з відкритими плечима, штани і туфлі. Образ доповнила Ганна поясом на талії. Волосся в цей раз гімнастка вирішила зібрати в хвіст. На тлі ще можна помітити кілька диванів з подушками.

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