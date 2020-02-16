Известная украинская шоувумен Маша Ефросинина поразила внешностью подросшей дочери Наны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Моя уникальная девочка! Какое счастье, что ты у меня есть! Я люблю в тебе всё-всё без остатка! С Днём Рождения», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке дочь Ефросининой позирует на фоне деревьев, невероятно смотря на камеру. Поклонники звезды обратили внимание на схожесть девочки с мамой.

Уточним, что сегодня девушке исполнилось 16 лет.

«Вот это да! Невероятное сходство!», «Дочурка красотка у вас», «как же вы похожи», «какая красавица! С днем рождения!», «очень красивая – вся в маму», - пишут пользователи.

Ранее мы писали, что украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала черно-белое фото. Звезда активно ведет страницу в Инстаграм. На одном из новых снимков украинская знаменитость предстала в красивом наряде с необычныими рукавами из ткани, похожей на шелк.

Одежда подчеркнула внушительные формы Маши. Завершали ее образ длинные блестящие серьги, которые спускались от ушей ниже плеч.

Маша широко улыбнулась, откинув длинные ровные волосы назад.

Красивый макияж подчеркнул естественную красоту телеведущей.

К девушке тянулась рука в перчатке, по всей вероятности, дабы что-то подправить в образе Ефросининой.

За 12 часов пост телеведущей собрал почти 17 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Маша Ефросинина задрала платье и посветила идеальным телом на камеру

А еще Politeka писала, что Ефросинина сверкнула своими достоинствами прямо на диване

Также Politeka сообщала, что Ефросинина сверкнула своими достоинствами прямо на диване