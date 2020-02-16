Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов засветился в компании четырех красоток

Фото со съемок он опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. На снимке Горбунов стоит в центре, а вокруг его стоят очень высокие девушки, одетые в яркие концертные костюмы. На девушках надеты боди с глубокими вырезами и ангельские крылья.

«Высокие девушки – моя карма», - пошутил ведущий, намекая, что его жена Катя Осадчая выше его.

Поклонники оценили шутку звезды. За час пост телеведущего набрал почти 6000 лайков. Не сдержалась и поставила сердечко Горбунову его коллега, телеведущая Маша Ефросинина. Поклонники артиста закидали его комментариями.

«А как же жена?», «Высокие девушки – это красиво», «Такое впечатление, что девушки с другой планеты или Юра, там оказался», «Вы очень красивая пара с Катей, молодцы, пример для других, люблю вас», «Юра в стране великанок», - пишут фолловеры.

Отметим, что рост Юрия Горбунова 168 сантиметров. При этом, рост его жены, модели и телеведущей Кати Осадчей 180 сантиметров. У его первой соведущей Маши Ефросининой, с которой Горбунов вел утреннюю программу «Подъем», также был рост 180 сантиметров.

Ранее мы писали, что Екатерина Осадчая порадовала поклонников новым снимком с мужем. На фото звезда обняла супруга сзади, а Юрий в ответ положил руку на ее. Для фото Катя выбрала золотистое платья с короткими рукавами, а ее супруг - белую рубашку, пиджак и брюки.

«Три года назад мы сказали друг другу - да :) три года ты мой муж. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Все остальные скажу лично», - написала Осадчая.

Напомним, что Юрий Горбунов прижался к Осадчей и сделал интимное признание: "Об этом никто не знал".

Как сообщала Politeka, очень личные фото Осадчей и Горбунова оказались в сети: "Какие же вы с Юрием...".

Также Politeka писала, что Горбунова и Никитюк засняли в самый пикантный момент: "А как же Осадчая?".