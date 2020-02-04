Відома українська телеведуча і журналістка Катерина Осадча порадувала шанувальників новим знімком з чоловіком, Юрієм Горбуновим

На знімку зірка обняла чоловіка ззаду, а Юрій у відповідь поклав руку на єї, пише Рoliteka.net.

Пара яскраво посміхалася на сріблястому тлі.

Для фото Катя вибрала золотисту сукню з короткими рукавами, а її чоловік - білу сорочку, піджак та брюки.

Осадча розпустила волосся і нанесла макіяж. Виглядають зірки дуже гармонійно.

"Три роки тому ми сказали один одному - так :) три роки ти мій чоловік 💋 @ gorbunovyuriy спасибі тобі за те, що ти є в моєму житті ❤️ все інше скажу особисто", - підписала знімок Осадча.

За дві години пост зібрав майже 30 тисяч лайків та багато коментарів.

"Тільки начебто одружилися, а вже три роки 😂 Вітаю вас! Любимо сильно💗", "Поздравляюююююю!💋😍любові,щастя і взаєморозуміння", "Приголомшливі⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Ваша сім'я - це зоряний приклад для багатьох творчих людей, що дві талановитих людини здатні разом примножувати і підживлювати енергетику друга шляхом поваги, підтримки і, безумовно, любові❤️❤️❤️❤️❤️Гірко😍", "Вітаю ❤️ Час летить", "Ура !!! Вітаю вас! Чарівні!", "Вітаю вашу чудову сім'ю і щастя вам", "Ви Бусинки найкращі !!! 😍😍😍", "витаююю вас 👍❤️❤️❤️❤️", "Ви прекрасні, любові, розуміння і особливих яскравих емоцій 😍❤️ "," Як очі горять від щастя у Каті !!! і у Юрія теж !!! ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча позувала перед маленьким дзеркальцем і знімала своє відображення на телефон.

Катерина позувала в золотистій сукні з глибоким декольте, а також в золотому головному уборі. Дзеркальце теж виявилося в золотих кольорах. Фото вийшло дуже світлим і красивим.

Нагадаємо також, що Катя Осадча позувала для селфи, цілуючи чоловіка в щоку. Горбунов в цей раз був у смугастій сорочці та штанях, а Катя в блакитному вбранні. На тлі можна побачити двері і стіну.

"Випадок в гримерці. Голос країни", - підписала фото Осадча.

Фанати не змогли оцінити фотографію, адже вона була викладена в сториз.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу вразила видом на борту літака

А ще Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували

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