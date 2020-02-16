Бывшая невеста певца Виталия Козловского, популярная украинская блогерша, ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай рассказала, почему решилась на подтяжку лица

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram девушки

Рамина опубликовала фото и видео, на которых над ее лицом в области шеи проводят косметические процедуры. В комментарии к посту девушка пояснила, что она решилась провести нехирургическую подтяжку шеи.

"В большей степени эта процедура нужна девушкам 30+, но мы решили сделать эксперимент в рамках работы с шеей. Кто следит за мной, знает, насколько сильные заломы у меня были и это не зависит от возраста", - написала Эсхакзай.

Стоит отметить, что в комментариях не все пользователи оценили поступок Рамины.

"Я так тебе скажу ты молодая красивая девушка и тебе ищё очень долго не прейдется делать какие-то потяшки лица )) кстати мне очень понравилось твоё интервью с доктором Комаровым 👍 умничка!!!", - написал один из комментаторов.

" Ничего не поменялось))" - отметил другой пользователь.

Другие комментаторы отметили ее хороший внешний вид во время недавнего выступления.

"Заметила, как вы прекрасно выглядите на интервью в Харькове. Это уже после подтяжки?"

Впрочем, как выяснилось, результатов подтяжки придется ждать еще не один месяц, поэтому девушка просто хорошо выглядела без нее.

Отметим, что Рамина опубликовала в соцсети совместное фото с Комаровским, на котором известный врач обнимает девушку сзади. При этом образ получился даже пикантным, ведь пиджак бывшей невесты певца Виталия Козловского растегнут.

Также ранее Рамина Эсхакзай рассказала о своих отношениях с Козловским в программе «Жизнь известных людей». По ее словам, певец был на удивление жадным и доходило до того, что ей приходилось выпрашивать даже собственное дорогое обручальное кольцо.

Напомним, экс-невеста Козловского рассказала об изменах певца: "Была очень несчастной".

Как сообщала Politeka, Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины: "Я ее вырвал".

Также Politeka писала, что экс-невеста Козловского разделась и поразила видом в обычной жизни.