Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новое фото в сторис Инстаграма

На фото Соня позирует в черных лосинах, кроссовках, а также черном топике. Она в этот раз села на пол в каком-то ночном заведении. Волосы Евдокименко решила собрать в хвост. На фоне можно увидеть колонну, а также других людей. Рядом с внучкой Ротару стояла бутылка с чем-то. Лицо Соня закрыла телефоном. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фото или написать комментарии. Все из-за того, что кадр был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что 18-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко порадовала поклонников очередным горячим кадром.

На новом снимке, опубликованном в сети, девушка предстала в очень откровенном образе. На ней оригинальная майка из цепочек, надетая на голое тело, а сверху София накинула жакет, который, впрочем, не скрывает отсутствие бюстгальтера.

Модель обошлась без аксессуаров, но тщательно продуманный образ выдают неброский макияж и аккуратный маникюр. На снимке она выглядит уверенной в себе и немного дерзкой.

Сообщалось, что внучка российской певицы Софии Ротару 19-летняя София Евдокименко рассказала, как проходит ее день в Нью-Йорке.

Влог о своей жизни в мегаполисе она опубликовала на своей странице в Инстаграм. 10-минутном ролике девушка рассказала, чем она занимается на протяжение дня. Она показала тренажерный зал, в котором занимается, показала кафешки, в которые ходит. Также Соня поделилась лайфхаками по укладке волос, рассказав секрет идеальных локонов, и показала, какую еду она себе готовит.

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