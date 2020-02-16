Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала новые фото, где она позирует в красном
На фото Осадчая в платье и и вуали, а также красном украшении. На первом фото она просто стоит у ступенек, на втором снимке можно увидеть на фоне неизвестного мужчину, который нес оборудование для съемок, а на третьем уже позировала крупным планом и показала только лицо и плечи. На всех кадрах Катя улыбалась и была довольна своим образом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Зарисовка с жизни телевизионщиков. С бала на корабль, с корабля на бал", - написала Осадчая под фото.
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Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Медведь на балу?", "Вы такая красивая, "Катя на, не ну", "Красота страшная сила. Вы очень красивая", "Хорошего вам вечера, "Вы уже тут. В красном очень классно", "Какая вы очаровательная", "Шикарная", "Красиво", "Катерина, вы прекрасны, как всегда".
Сообщалось, что украинская телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников новым образом.
На серии снимков Осадчая позирует в шикарном красном платье с глубокими вырезами на спине и на груди. На голове у ведущей надета традиционная шляпка. Женщина позирует в шикарном банкетном зале.
Сообщалось, что украинская телеведущая, модель Катя Осадчая позировала в роскошном платье.
Звезда продемонстрировала фигуру в обтягивающем наряде. Катя Осадчая предстала в синем длинном платье. Наряд выделил формы теледивы - красивые груди и бедра.
Наряд имел большое декольте, практически до пупка. Из-за нескромного выреза, немного проглядывалась грудь украинской знаменитости.
Также на юбке платья был большой разрез, благодаря которому открылась стройная длинная ножка Кати.
Напомним, Осадчая похвасталась шикарной фигурой в золотом топе
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