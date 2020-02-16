Знаменитость опубликовала новые кадры у себя на страничке

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала новые фото, где она позирует в красном

На фото Осадчая в платье и и вуали, а также красном украшении. На первом фото она просто стоит у ступенек, на втором снимке можно увидеть на фоне неизвестного мужчину, который нес оборудование для съемок, а на третьем уже позировала крупным планом и показала только лицо и плечи. На всех кадрах Катя улыбалась и была довольна своим образом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Зарисовка с жизни телевизионщиков. С бала на корабль, с корабля на бал", - написала Осадчая под фото.

Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Медведь на балу?", "Вы такая красивая, "Катя на, не ну", "Красота страшная сила. Вы очень красивая", "Хорошего вам вечера, "Вы уже тут. В красном очень классно", "Какая вы очаровательная", "Шикарная", "Красиво", "Катерина, вы прекрасны, как всегда".

Сообщалось, что украинская телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников новым образом.

На серии снимков Осадчая позирует в шикарном красном платье с глубокими вырезами на спине и на груди. На голове у ведущей надета традиционная шляпка. Женщина позирует в шикарном банкетном зале.

Сообщалось, что украинская телеведущая, модель Катя Осадчая позировала в роскошном платье.

Звезда продемонстрировала фигуру в обтягивающем наряде. Катя Осадчая предстала в синем длинном платье. Наряд выделил формы теледивы - красивые груди и бедра.

Наряд имел большое декольте, практически до пупка. Из-за нескромного выреза, немного проглядывалась грудь украинской знаменитости.

Также на юбке платья был большой разрез, благодаря которому открылась стройная длинная ножка Кати.

Напомним, Осадчая похвасталась шикарной фигурой в золотом топе

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