Известная модель и певица Кира Шайн, которой удалили злокачественную опухоль мозга, обратилась к актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с таким же недугом

Известная модель Кира Шайн, которой удалили злокачественную опухоль мозга, обратилась к актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с таким же недугом

Проблемы со здоровьем у 30-летней Киры Шайн возникли четыре года назад. Все началось с обычных головных болей, на которые модель не обращала внимания и просто решала проблему с помощью таблеток. Обследование она прошла только после инсульта, тогда же ей диагностировали опухоль мозга.

Шайн рассказывает, что сейчас ведет активный образ жизни, при этом постоянно наблюдается у врачей.

«Реабилитация не закончилась по сей день. Так как было «до», уже никогда не будет «после». Делаю МРТ каждые полгода. Я быстро устаю, голова болит часто, шрам на погоду ноет. Стало повышаться давление. Я уже привыкла, приспособилась жить с этими своими головными болям», — поделилась артистка.

После того, как Шайн узнала, что с опухолью мозга борется и Анастасия Заворотнюк, она решила поддержать звезду.

«Дорогая Настя, жизнь продолжается. Надо набраться сил и сражаться. Старайся каждый миг проживать с улыбкой. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны», — обратилась модель к звезде «Моей прекрасной няни».

Также Кира призвала своевременно обращаться к специалистам и не бояться операций. Телеведущая отметила, что не стоит зацикливаться на боли.

«За два месяца перед операцией передумала обо всем. У меня был четкий план: если проснусь после операции, если не останусь инвалидом, то исполню мечту детства — займусь творчеством, буду петь», — добавила Шайн.

Заветное желание артистка все же смогла осуществить — сейчас она записывает песни, снимает клипы и работает ведущей на музыкальном канале.

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