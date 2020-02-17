Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл попали в объективы, когда выходили из самолета

Пара, после заявления о сложении с себя полномочий, перебралась в Канаду. Недавно Меган и Гарри улетели в США, где побывали в Стэнфордском университете в Калифорнии. Оба встретились с профессорами и обсудив с ними перспективы своего нового благотворительного фонда, пишет Daily Mail.

По возвращению в Канаду, 14 февраля, супругов поджидали папарацци, которые запечатлели, как Меган и Гарри выходят из самолета. Оба выглядели довольными и непринужденными.

Меган выбрала джинсы, полосатую рубашку и черную кофту, а обула она туфли без каблуков. Такую обувь делают из использованных пластиковых бутылок.

В руках Меган держала дорожную сумку от Prada, которая сделана из отходов, загрязняющих окружающую среду, за 1790 долларов.

Гарри выглядел также повседневно, как и его жена.

Напомним, Меган и Гарри после отказа от полномочий избавились от стресса. Кроме того, принц Гарри уходом из семьи доказал, на что способен ради жены, поэтому их чувства усилились.

Также пара круглосуточно проводит время со своим сыном Арчи. Все свободное время семья проводит дома или на прогулке по лесу с собаками.

Ранее мы писали, что Меган Маркл переживает, что вид ее супруга недостоин светских мероприятий. Ведь последние месяцы 35-летний Гарри набрал несколько лишних килограммов, и 38-летняя Меган Маркл настоятельно потребовала, чтобы ее супруг занялся собой.

Меган хочет, чтобы ее муж выглядел "на миллион", когда они попадут в объективы камер или выберутся пообедать со своими звездными друзьями, вроде Амаль и Джорджа Клуни.

Ранее сообщалось, что принц Гарри после женитьбы на Меган Маркл столкнулся с серьезной проблемой облысения.

В конце 2019 года герцог Сассекский обратился в специализированную клинику Philip Kingsley Trichological Clinic, где ему сделали пересадку волос.

При этом эксперты отмечают, что проблемы с волосами у Гарри резко ухудшились сразу после свадьбы с Меган Маркл. А уже спустя два года шевелюра принца неожиданно «восстановилась».

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сильно изменились: что случилось с герцогами после побега.

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл получили предложение от Елизаветы ІІ.

Также Politeka писала, что Меган Маркл нацелилась на Голливуд и засветилась в интересной компании.