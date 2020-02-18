Оказывается, о герцогах давно все было известно

Писательница Жермен Грир еще в прошлом году сказала пророческие слова о жене принца Гарри, Меган Маркл

Грир, наблюдая за нападками СМИ и общественности на принца и его супругу, сказала следующее: "Я надеюсь, что она сбежит, но, возможно, она возьмет Гарри с собой".

Писательница напорочила, что пара может полностью стать безвестной.

При этом Жермен заявила, что Меган никогда не любила мужа, а рядом она с ним из-за того, что хочет добиться легкой славы, пишет РБК.

Известно, что Меган Маркл по массе причин была оскорблена, в том числе, и по причине расового признака. Кроме того, нападки связаны с тем, что она пытается делать то, что ей нравится, а не то, что диктует общество.

Напомним, сейчас у Меган Маркл, ее супруга и сына Арчи тихая размеренная жизнь. Пара пытается жить, как обычные родители.

Все свободное время семья проводит дома или на прогулке по лесу с собаками.

Пара с сыном планирует летом отправиться на родину Меган в Лос-Анджелес. Хотя обоим очень нравится Канада, все же они смотрят дома и в Лос-Анджелесе.

Ранее мы писали, что Елизавета II на днях обратилась к внуку и его супруге, по поводу того, чтобы те вспомнили о королевских манерах. Королева попросила Гарри и Меган вернуться в Лондон, чтобы принять участие в праздничной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций.

Это станет последним мероприятием, где Меган и Гарри примут участие от имени британской короны.

Напомним также, что Меган Маркл и принц Гарри находят себе новых друзей вне дворца. Оба прилетели в Майами, где Герцог Сассекский произнес речь саммите по инвестициям JPMorgan 7 февраля.

На этой встрече была голливудская актриса и бизнесвуман Дженнифер Лопес со своим женихом Алексом Родригесом. Они подружились с Меган и Гарри, и даже поужинали вместе в роскошном ресторане.

В итоге Джей Ло с радостью пригласила супругов вместе с сыном Арчи в свой особняк в Майами.

Ранее сообщалось, что Джереми Кларксон публично посоветовал Меган Маркл взять себя в руки, после ее рассказа о жизни во дворце.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.