Телеведущая была в наряде со смелым декольте

Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая опубликовала новые фото в ярком наряде

Красотка позировала в Октябрьском дворце в Киеве, пишет Politeka.net. Звезда сделала несколько фото. Модель предстала в красном платье с глубоким декольте.

Наряд выделил тонкую талию Осадчей и ее бедра. Украинская знаменитость позировала туфлях-лодочках. Завершила образ - красная шляпка.

Макияж с акцентом на глаза идеально подошел образу улыбчивой красотки.

"Зарисовка из жизни телевизионщиков :) С бала на корабль, с корабля на бал 😂", - подписала фото телеведущая.

За 13 часов пост Осадчей собрал более 23 тысяч лайков и много комментариев.

"Катерина, вы прекрасны, как и всегда...💐💞", "Медведь 🐻 балу ?", "Вы великолепны🔥👏", "А сколько раз в неделю Вы занимаетесь в зале ,🌈🌸?🎒", "Хорошенькая💖", "Классное платье 👍❤️", " 🤭🤭🤭🤭ой какая красотка 🔥", "Красотка 👍", "Афигенная", "Катенька, красное воскресенье к празднику 😍 Вы неотразимы!", "Вы красавица !!! ❤️", "❤️👏супер ❤️👏 звезда", "Хорошо", "Великолепная« пурпурная леди », барышня на все 100%!", "🌷 Очень хорошая красавица 🌸 королева👑 🌞🌙👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Я не был на балу, но всегда жду выпуска Светской из него!", "Катя, вы очаровательна! Браво! 👏👏👏", "Милашка", "Какая же вы очаровательная! 🤗😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая позировала в топе золотого цвета. Наряд обтянул ее грудь. Необычным крой топа был тем, что концы ткани, украшающей его, спускались до щиколотки Екатерины.

Черные кроткие брюки держались на талии звезды, подчеркнув ее стройность. Осадчая обула черные туфли-лодочки. Завершили ее образ аксессуары: берет с золотистым украшением и крупные серьги.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов – крепкая пара, успешные ведущие и счастливые родители. Они часто делятся совместными фото.

Так, на днях Горбунов опубликовал нежное фото с женой, сделанное после спектакля, в котором он играл. Супруга мило обнимает Горбунова, а он держит в руках букет желтых тюльпанов.

Напомним, Осадчая без макияжа поразила видом на борту самолета.

Как Politeka писала, что ненакрашенная Осадчая удивила пилотов самолета, от звезды такого не ожидали.

Также Politeka сообщала, что Осадчая превратилась в роковую женщину и показала, чем соблазняет Горбунова.