Бывшая девушка принца Гарри, британская телеведущая Кэролайн Флэк всего за день до самоубийства радовалась жизни в компании своего любимца

Известную телеведущую британских реалити-шоу "Х-фактор", "Остров любви", "Я знаменитость" и "Минута до победы" нашли мертвой в собственной квартире в Лондоне 15 февраля. Сообщалось, что она покончила с собой.

Трагедии предшествовал тяжелый период в жизни Кэролайн. Дело в том, что в декабре прошлого года 40-летнюю звезду обвинили в избиении бывшего бойфренда – 27-летнего Льюиса Бертона. Несмотря на то, что сам Льюис отказался от обвинения, ведущую пытались привлечь к уголовной ответственности.

На Рождество Кэролайн опубликовала на своей странице в Инстаграм эмоциональный пост, в котором рассказала о том, как переживает этот тяжелый период.

«Такого рода внимание и спекуляции тяжело переносить в одиночку…В конце концов, я обычный человек, и я не собираюсь молчать, когда мне есть, что рассказать, и нужно жить дальше…Мне понадобится какое-то время, чтобы почувствовать себя лучше и усвоить уроки из ситуаций, в которых я оказалась», - писала знаменитость.

Свой следующий пост в соцсети она сделала всего за день до смерти – 14 февраля. Кэролайн опубликовала серию фото, на которых она позирует со своей собакой. Девушка мило дурачится с животным и выглядит счастливой.

До этого мы писали о том, что 40-летняя Кэролайн должна была предстать перед судом в марте по обвинению в нанесении побоев своему парню, а вечером 15 февраля друзья и близкие телеведущей узнали о ее смерти.

Отметим, что трагедия случилась всего через день после того, как ее возлюбленный Льюис Бертон публично связался с ней, несмотря на запрет суда.

«Мы можем подтвердить, что наша Кэролайн скончалась 15 февраля. Также мы просим прессу уважать частную жизнь семьи в это трудное время», – заявили родные Кэролайн Флэк.

14 февраля, несмотря на судебное разбирательство, ее молодой бойфренд, Льюис объявил о любви к Кэролайн в Instagram. Он опубликовал их общее фото и написал, что любит ее.

Напомним, красотку-бывшую принца Гарри обнаружили мертвой: подробности трагедии пробирают до мурашек.

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