Известная украинская певица Настя Каменских показала три сценических образа

Короткий ролик, в котором Настя переодевается под музыку, она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Сначала Настя появляется в откровенном боди салатового цвета. После этого она уходит, переодевается и появляется в роскошном черном платье с перьями. Третий образ Каменских получился самым элегантным. Девушка появилась в сиреневом платье с оголенными плечами и красивой укладкой.

Поклонникам очень понравился ролик артистки, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK. За 10 минут видео посмотрело более 35 000 человек. Поклонники забросали Настю комментариями.

«Где наша "старая" добрая Настя?) Где "пырышки-пупурышки" и "на районе"? Хватит уже этих иностранных понтов», «Шикарно», «Бомбическая», «Боже не можна бути такою кралею», «Меняй мужа на испанца», «Супер», - пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Настя Каменских в разговоре с Катей Осадчей призналась, что думает про беременность.

«Быть беременной – это невозможно скрыть. То есть, это через какое-то время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько – год, два, три, не знаю», - заявила артистка.

Кроме этого, Каменских в разговоре с Катей призналась, что их отношения с Потапом очень страстные. Иногда даже доходило до битья посуды.

«Мы же два Тельца, мы можем поспорить. Могу сказать, что сейчас у нас настолько есть уважение друг к другу, что у нас уже не бывает такого», - призналась Настя, отметив, что на отдыхе в Мексике она ежедневно наряжалась и красилась для Потапа.

Напомним, что Настя Каменских показала, ради чего худела многие месяцы: латекс, перья и тонкое кружево.

А еще Politeka писала, что Каменских пошалила в прозрачном наряде, сверкнув аппетитными формами: "Зажигает не только сердца".

Также Politeka сообщала, что Каменских напугала перекошенным лицом, такого не выдержит даже Потап: "Настя, остановись!".