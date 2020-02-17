Українська співачка Настя Каменських показала ідеальну фігуру у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Каменських повернулася з Мексики і вже приступила до роботи – записи нових випусків шоу Голос країни 2020. Тепер замість луків в купальниках і легких вбраннях вона демонструє повсякденні образи в затишному і теплому верхньому одязі, а також без нього.

Користувачі мережі не залишають знімки виконавиці без компліментів. Деякі навіть зазначають, що знімки Насті можна вважати окремим видом мистецтва. Черговий кадр у Instagram вражає своєю спокусливістю і відвертістю.

Настя Каменських позує у прозорому топі з довгими рукавами через вбрання видніється чорний ліфчик красуні. Крім того, вона обрала шкіряні шортики, які підкреслюють красу її довгих ніг. А її талія виділена широким поясом декорованим великими золотими буквали латинського алфавіту з ініціалами співачки.

В макіяжі Каменських зробила акцент на губах, використовуючи червону помаду. Крім того, вона підкреслила свої чарівні карі очі чорними тінями. Вийшло стильно, яскраво і спокусливо.

На жаль, користувачі мережі не мають можливості прокоментувати новий образ запальної співачки, адже вона виклала відповідний знімок у своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що в День Святого Валентина, зірка презентувала новий кліп. Так, ролик на пісню "Lollipop" з'явився на офіційному каналі артистки. Сама робота була представлена разом з виконавцем Juan Magan.

Каменських у свою чергу зазначила, що задоволена роботою з Juan Magan. В Instagram зірка також представила кілька пікантних кадрів зі свого кліпу.

«Зважаючи на першу фотку чомусь згадався кліп на пісню Отруйна», «Пісня дуже сподобалася ,образи - 2 ,3🔥🔥🔥», «Всі 🔥😻😍❤️», «Господи , чи є жінка краще Вас?! 🌸❤️», «Всі образи просто вогонь 🔥 Настуся, ти найкраща 😘💕💕», «Настя, дуже гарне фото ❤️», – пишуть шанувальники.